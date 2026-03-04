Vaud allouera plusieurs millions aux victimes de Crans-Montana

L'exécutif cantonal vaudois a rencontré des familles touchées par le drame du Nouvel An. Suite à cette rencontre, il a annoncé vouloir verser 7 millions à la fondation créée suite à l'incendie du Constellation.

Le Conseil d'Etat vaudois a annoncé mercredi qu'il allait allouer 7 millions à la fondation «Beloved», créée à la suite de l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana. L'annonce a été faite alors que l'exécutif cantonal rencontrait certaines familles vaudoises touchées par la tragédie, en compagnie du président de la Confédération Guy Parmelin.

Ce montant, qui devra être validé par le Grand Conseil, doit permettre «un appui financier sur le long terme», écrit le Conseil d'Etat dans un communiqué. Pour l'exécutif, cet argent s'adresse aux victimes, à leurs proches et aux autres personnes directement impactées par ce drame.

Créée par le canton du Valais, la fondation «Beloved» doit notamment apporter un soutien financier aux victimes et coordonner certaines prises en charge. L'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard a été nommée présidente de la fondation en février.

Outre le soutien financier, le Conseil d'Etat vaudois a rappelé qu'il partageait la peine des familles des victimes et qu'il mettait tout en œuvre pour les soutenir, les accompagner et leur permettre d’accéder aux prestations d’urgence fournies par le Centre LAVI, qui offre un accompagnement complet aux victimes et à leurs proches.

Garder les victimes en mémoire

Présent mercredi, le président de la Confédération Guy Parmelin a participé à la rencontre avec les familles des victimes. Il a affirmé à nouveau son souhait d'une justice impartiale indépendante, cohérente et respectueuse du droit. Il a aussi affirmé qu’il fallait garder les victimes en mémoire, par respect pour elles, pour la vie, et pour se rappeler que la sécurité n’est pas une option, mais une obligation.

L'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés. Le canton de Vaud a été particulièrement touché puisqu’il déplore 21 personnes décédées et 28 personnes blessées, dont certaines très grièvement. (ag/ats)