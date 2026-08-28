averses éparses25°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Ces images montrent la violence des orages en Suisse

Vidéo: watson

La violence des orages qui ont traversé la Suisse

De violents orages ont traversé la Suisse vendredi matin. Grêlons impressionnants, camions renversés et trafic ferroviaire perturbé ont marqué leur passage.
28.08.2026, 12:1228.08.2026, 12:16

De violents orages ont traversé la Suisse d'ouest en est vendredi matin. Après avoir frappé la Suisse romande, avec notamment une rafale mesurée à 121 km/h à La Brévine (NE), le front a poursuivi sa route vers la Suisse alémanique. Grêle, fortes pluies et puissantes rafales de vent ont accompagné son passage.

Les cantons de Soleure, d'Argovie et de Zurich ont notamment été touchés. A Bülach (ZH), des grêlons atteignant la taille de balles de golf sont tombés. De la grêle a également été observée à Ennetbaden (AG) et à Niedergösgen (SO), comme le montrent les images reçues par watson.

De violents orages ont frappé la Suisse: voici ce qui nous attend désormais
De violents orages ont frappé la Suisse: voici ce qui nous attend désormais

Les intempéries ont également perturbé les transports. Plusieurs camions ont notamment été renversés sur l'autoroute A1 près de Baden, en direction de Mägenwil, selon Blick.

Le trafic ferroviaire a lui aussi été affecté. Les CFF ont signalé plusieurs interruptions liées aux intempéries, notamment entre Bienne et Granges, Läufelfingen et Olten ainsi qu'entre Koblenz et Bad Zurzach. Un obstacle sur les voies a également perturbé le trafic entre Olten et Zofingue.

Les images ci-dessus témoignent de la violence avec laquelle les orages ont frappé certaines régions de Suisse alémanique vendredi matin. (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
2
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
De violents orages ont frappé Lyon et ses environs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Voici les candidats du PS pour le gouvernement vaudois
Le délai est échu: aucune nouvelle candidature n'est à signaler au sein du Parti socialiste vaudois pour l'élection au Conseil d'Etat en 2027. Roger Nordmann, Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan seront les seuls en lice.
Roger Nordmann, Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan sont bien les seuls candidats socialistes pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois en février et mars prochains. Aucun autre membre du parti ne s'est annoncé à l'échéance du délai interne.
L’article