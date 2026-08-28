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La violence des orages qui ont traversé la Suisse

De violents orages ont traversé la Suisse vendredi matin. Grêlons impressionnants, camions renversés et trafic ferroviaire perturbé ont marqué leur passage.

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De violents orages ont traversé la Suisse d'ouest en est vendredi matin. Après avoir frappé la Suisse romande, avec notamment une rafale mesurée à 121 km/h à La Brévine (NE), le front a poursuivi sa route vers la Suisse alémanique. Grêle, fortes pluies et puissantes rafales de vent ont accompagné son passage.

Les cantons de Soleure, d'Argovie et de Zurich ont notamment été touchés. A Bülach (ZH), des grêlons atteignant la taille de balles de golf sont tombés. De la grêle a également été observée à Ennetbaden (AG) et à Niedergösgen (SO), comme le montrent les images reçues par watson.



Les intempéries ont également perturbé les transports. Plusieurs camions ont notamment été renversés sur l'autoroute A1 près de Baden, en direction de Mägenwil, selon Blick.



Le trafic ferroviaire a lui aussi été affecté. Les CFF ont signalé plusieurs interruptions liées aux intempéries, notamment entre Bienne et Granges, Läufelfingen et Olten ainsi qu'entre Koblenz et Bad Zurzach. Un obstacle sur les voies a également perturbé le trafic entre Olten et Zofingue.



Les images ci-dessus témoignent de la violence avec laquelle les orages ont frappé certaines régions de Suisse alémanique vendredi matin. (jah)