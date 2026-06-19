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Qui a eu le plus chaud cette nuit en Suisse? Réponse en graphique

Les températures ont été tropicales dans une partie de la Suisse la nuit passée. A certains endroits, les valeurs minimales ne sont pas descendues au-dessous des 23°C.

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C'est le signe irréfutable que la vague de chaleur qui traverse la Suisse depuis quelques jours commence à battre son plein: les températures ne sont pas descendues au-dessous de la barre des 20°C dans plusieurs parties du pays au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Quand cela arrive, on parle de «nuit tropicale».

Pourtant, la situation change sensiblement en fonction de l'endroit. Selon les données recueillies par MétéoSuisse, certaines régions ont connu une nuit bien plus compliquée par rapport à d'autres. C'est le cas de Vevey, où la température n'est pas descendue au-dessous des 23°C. A titre de comparaison, la valeur minimale détectée sur le Jungfraujoch a été de 3°C. Il convient, toutefois, de souligner que cette station de mesure est située à quelque 3600 mètres d'altitude.



En plaine, nombreuses sont les localités où les températures minimales ont été élevées, comme le montre la carte ci-dessous:

Au total, une vingtaine de localités ont connu des températures tropicales au cours de la nuit passée. Pully (VD), Le Bouveret et Evionnaz (VS) en font notamment partie.

Ce n'est pas fini

Un coup d'œil aux prévisions de MétéoSuisse montre que ce n'est que le début. Des nuits tropicales sont attendues un peu partout en Romandie jusqu'à la fin de la semaine prochaine. A Sion, Nyon, Lausanne, Genève ou encore Martigny, par exemple, les températures minimales devraient dépasser les 20°C à de nombreuses reprises.

Le pic devrait avoir lieu entre mercredi et jeudi, tandis que l'alerte canicule émise par la Confédération va rester en vigueur au moins jusqu'à mardi.



En plus de rendre le sommeil difficile, les nuits tropicales peuvent également se révéler dangereuses pour une partie de la population. Ce phénomène représente une contrainte pour la santé des groupes de personnes vulnérables, écrit MétéoSuisse. Les personnes âgées et malades, les femmes enceintes et les enfants en bas âge sont particulièrement à risque, surtout lorsque ce phénomène se prolonge. (asi)