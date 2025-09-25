Le «Merci Bus» propose 100 produits phares de Migros. Migros

Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand

Un «Merci Bus» sillonne la Suisse à l'occasion du 100e anniversaire du géant orange. A Boudry (NE), le passage du véhicule a réveillé de nombreux souvenirs.

Plus de «Suisse»

Du 6 mars au 18 octobre, Migros renoue avec un pan de son histoire. Pour fêter son centenaire, un «Merci Bus» va à la rencontre des habitants de pas moins de 100 communes de Suisse en proposant 100 produits phares du géant orange.

A Boudry (NE), ils étaient nombreux à accueillir mercredi l'historique véhicule, relate Arcinfo. Et son passage a ravivé la nostalgie de plusieurs riverains.

Parmi eux, un ancien chauffeur qui a conduit le camion-magasin entre 1983 et 1998. Il se souvient auprès du journal neuchâtelois:

«Rien qu’à Boudry, il y avait cinq arrêts, qui duraient entre 20 minutes et trois quarts d’heure, on ne restait pas très longtemps!»

Caissière d'un bus Migros entre 1979 et 1982, une Neuchâteloise se remémore de son côté les «plus belles années» de sa vie professionnelle. «Même si je me levais vers 3h du matin», raconte-t-elle à Arcinfo.

«On devait arriver au travail avant 5 heures et charger le camion»

Deux bus en état de marche

Des passantes disent également regretter l'époque des camions Migros et déplorent l'avènement des caisses automatiques dans les magasins. Mais un retour des emblématiques véhicules n'est malheureusement pas prévu, confie un porte-parole de Migros Neuchâtel-Fribourg à Arcinfo.

Premièrement parce «qu’il ne reste que deux camions en état de marche dans toute la Suisse», explique ce dernier. Mais aussi «parce que le choix de produits qu’ils peuvent proposer [...] est trop restreint.»

Le «Merci Bus» de Migros lors de son passage en Valais début septembre. Facebook

Pour rappel, les bus de vente de Migros ont circulé en Suisse dès 1925. Ils sont ensuite devenus obsolètes dans les années 1980 avec l’extension du réseau de magasins.

Les deux derniers véhicules ont pris la route pour la dernière fois en 2007 dans certaines vallées valaisannes et tessinoises. (jzs)