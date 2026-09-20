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La canicule aurait fait perdre 2 milliards de francs à la Suisse

La vague de chaleur a empêché de travailler correctement en Suisse
La chaleur a fortement pesé sur la productivité en Suisse durant l’été 2026.Image: Suisse

Voici combien d'argent la canicule aurait fait perdre à la Suisse

La chaleur de cet été n'a pas seulement pesé sur les personnes. L’économie en a également souffert. C'est l’Union des villes suisses qui a tiré la sonnette d'alarme dans la presse dominicale.
20.09.2026, 16:1320.09.2026, 16:13
Reto Heimann / watson.ch

Travailler sous une forte chaleur réduit l’efficacité, accélère la fatigue et nuit au sommeil. On l'a assez répété cet été où les températures records se sont enchaînées, les organismes ont été mis à rude épreuve. Mais il semblerait bien que cela ait également été le cas pour l'économie du pays.

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La Suisse aurait ainsi perdu plus de deux milliards de francs durant la vague de chaleur qui nous a assommés cet été. Tel est le résultat d'une étude réalisée par l’Union des villes suisses, citée par la NZZ am Sonntag.

En cause, le travail rendu difficile par les fortes chaleurs, comme l'affirme le président de l’Union des villes suisses, Hanspeter Hilfiker:

«Les gens étaient tout simplement moins en mesure de bien travailler, avec des conséquences évidentes sur les performances économiques»

Les petites villes ont été très touchées

L’étude de l’Union des villes suisses a calculé dans quelle mesure les températures de juin, juillet et août avaient eu des conséquences sur les performances professionnelles de la population.

Le texte se fonde également sur une analyse réalisée en 2022 par l’Ecole polytechnique de Zurich, qui estimait alors les pertes économiques dues aux chaleurs à près de 700 millions de francs. Celle-ci aurait donc tripler.

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Selon l’UVS, ce sont les petites villes et les agglomérations qui ont été particulièrement touchées. Hanspeter Hilfiker avance que, dans les grandes villes, les immeubles de bureaux sont simplement mieux climatisés.

La faîtière réclame donc davantage de moyens pour se prémunir contre les fortes chaleurs et qui, selon elle, sont insuffisants au niveau fédéral.

Hanspeter Hilfiker a déclaré à la NZZ am Sonntag:

«Ces résultats sont un appel à agir maintenant»

(adapt. dal)

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