Il va faire beau ce week-end en Suisse. Keystone

La Suisse pourrait connaître sa première journée tropicale samedi

Après plusieurs jours de pluie et grisaille, le soleil et la chaleur sont de retour en Suisse. Ce samedi, les températures devraient frôler les 30 degrés.

Plus de «Suisse»

Le thermomètre prend l'ascenseur en cette fin de mois de mai. La région lémanique, le Valais et la région bâloise pourraient ainsi connaître, samedi, leur première journée tropicale de l'année, avec un mercure dépassant les 30 degrés, annonce vendredi MétéoSuisse.

Ce vendredi, le soleil est également de la partie, avec des températures estivales comprises entre 26 et 28 degrés l'après-midi. Le samedi, la chaleur devrait être encore un peu plus intense, malgré de légers voiles nuageux en altitude, avec un mercure oscillant entre 28 et 30 degrés.

Dimanche, le début de journée devrait continuer à être agréable, mais l'air sera un peu plus instable, ce qui augmentera le risque d'averses et d'orages dès le matin. L'après-midi, cette tendance devrait s'accentuer avec des orages à prévoir, notamment sur les reliefs, précise Météo Suisse.

Les averses devraient se prolonger dans la matinée de lundi. Le thermomètre, de son côté, devrait perdre une dizaine de degrés, avec des températures se situant autour de la barre des 20 degrés jusqu'en milieu de semaine. (ats)