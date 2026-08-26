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Le Conseil fédéral débloque des millions face à la canicule

Bundesrat Albert Roesti spricht am Eidgenoessischen Scheller-und Trychlerfest, am Sonntag, 23. August 2026, in Schuepfen. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Albert Rösti annonce des mesures pour soutenir les forêts et l'agriculture suisse.Image: KEYSTONE

Le Conseil fédéral débloque des millions face à la canicule

Face à la sécheresse qui frappe la Suisse, le gouvernement alloue des fonds additionnels pour la protection des forêts et l'agriculture.
26.08.2026, 14:3026.08.2026, 14:51

La Confédération va soutenir davantage la protection des forêts et l'agriculture, deux secteurs particulièrement touchés par la sécheresse et la canicule. Le Conseil fédéral a débloqué mercredi respectivement 17,5 et 54 millions de francs à cet effet.

La Suisse n'a jamais enregistré aussi peu de précipitations jusqu'à la mi-août que cet été, indique le gouvernement dans un communiqué. Il est nécessaire d'allouer rapidement davantage de moyens pour aider les forêts à s'adapter aux changements climatiques et épauler les exploitations agricoles.

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Dans le détail, le Conseil fédéral demande au Parlement d'augmenter le crédit «Forêts» de 17,5 millions pour 2027. Dès 2028, il devra en outre être possible de solliciter chaque année des moyens additionnels d'un montant équivalent.

Concernant l'aide aux exploitations paysannes, elle sera augmentée de manière unique de 54 millions cette année. Ces prêts sont sans intérêt. (jzs/ats)

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