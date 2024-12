La neige en Suisse en novembre 2024. Image: keystone/watson

La neige va faire son retour en Suisse romande

Entre samedi et dimanche matin, plusieurs centimètres de neige sont attendus dans le pays. La bise se fera quant à elle à nouveau ressentir en plaine en début de semaine prochaine.

La neige devrait faire son retour en Suisse romande samedi 7 décembre, prévient MétéoSuisse. Elle est tout d'abord annoncée vers 2000 mètres – un «mélange pluie-neige», pour être précis – avant de descendre jusqu'à 600 mètres en fin de journée.

Les prévisions météo pour ce dimanche 8 décembre. Image: météosuisse

Dimanche enneigé

Mais c'est entre samedi soir et dimanche matin que les plus grosses chutes sont attendues. Entre 10 et 20 centimètres de neige au-dessus de 1000 mètres, et jusqu'à 40 centimètres au-dessus de 2000 mètres, notamment sur les Alpes occidentales.

Sur le versant nord des Alpes et dans les Préalpes, les chutes de neige devraient être continues.

«Les cumuls de neige fraîche seront régionalement abondants» MétéoSuisse

En plaine, la limite pluie-neige se situera entre 500 et 700 mètres, avec un maximum de 5 degrés. Une situation qui devrait également s'observer lundi.

De fréquentes averses de neige sont prévues en montagne, en particulier le long du versant nord des Alpes, poursuivent les météorologues. Quelques averses de neige toucheront encore la Suisse mardi et la bise soufflera en plaine.

De manière générale, «le temps sera variable ce week-end», analyse de son côté MétéoNews, confirmant que la neige est attendue entre 1500 et 2000 mètres dans la nuit de jeudi à vendredi, redescendra à environ 1000 mètres vendredi puis, dans la nuit de samedi à dimanche, à environ 500 mètres. «Des flocons mouillés sont donc tout à fait possibles jusqu'en plaine dimanche», ajoute le site. (ag)