La nuit la plus froide de l'hiver en Suisse
La nuit de lundi à mardi a été globalement la plus froide de l'hiver en Suisse. Le service météorologique Meteonews l'explique sur le réseau social X par un ciel généralement dégagé et l'arrivée d'air polaire.
Il a fait en moyenne sur le Plateau -10 degrés, selon Meteonews. La Brévine (NE), surnommée la «Sibérie suisse», n'a toutefois pas atteint les -30,3 degrés constatés la veille, record de l'hiver. A 8h mardi, il y faisait -23 degrés, selon Meteonews. Non loin, au Locle, dans le Jura neuchâtelois, le mercure est descendu à -18,3.
Avec des #températures régulièrement comprises entre -10 et -13 ° à basse altitude au nord des Alpes, cette nuit est la plus froide de l'hiver et de loin. De telles températures n'ont pas été observées depuis plusieurs années en Suisse. Mesures ici -> https://t.co/1LE9O3pdOb (nb) pic.twitter.com/9JwKHPcSqx— MeteoNews_Suisse (@meteonewsSA) January 6, 2026
Des températures négatives sont attendues tout au long de la journée. Au sud des Alpes cependant, les températures resteront positives. Grâce au foehn elles atteindront 6 degrés, selon Meteonews. (jah/ats)