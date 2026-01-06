en partie ensoleillé-8°
La nuit la plus froide de l'hiver en Suisse

La nuit la plus froide de l'hiver en Suisse

En raison d&#039;un micro-climat particulier, la Br
En raison d'un micro-climat particulier, la Brévine (NE) enregistre régulièrement des températures glaciales (archives).Keystone
Sous l’effet de l’air polaire et d’un ciel dégagé, la Suisse a connu sa nuit la plus froide de l’hiver, avec un contraste marqué entre Plateau et Sud.
06.01.2026, 09:5306.01.2026, 09:53

La nuit de lundi à mardi a été globalement la plus froide de l'hiver en Suisse. Le service météorologique Meteonews l'explique sur le réseau social X par un ciel généralement dégagé et l'arrivée d'air polaire.

Il a fait en moyenne sur le Plateau -10 degrés, selon Meteonews. La Brévine (NE), surnommée la «Sibérie suisse», n'a toutefois pas atteint les -30,3 degrés constatés la veille, record de l'hiver. A 8h mardi, il y faisait -23 degrés, selon Meteonews. Non loin, au Locle, dans le Jura neuchâtelois, le mercure est descendu à -18,3.

Des températures négatives sont attendues tout au long de la journée. Au sud des Alpes cependant, les températures resteront positives. Grâce au foehn elles atteindront 6 degrés, selon Meteonews. (jah/ats)

