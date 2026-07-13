Un groupe de vaches à Ruswil (LU), à l'ombre d'un tilleul. Image: Urs Flüeler / Keystone

«La situation est très sérieuse»: les paysans suisses ont un nouvel ennemi

Les agriculteurs suisses craignent pour leurs récoltes en raison de l'absence de pluie. La grande question est la suivante: comment les exploitations peuvent-elles survivre si de telles sécheresses deviennent la norme?

Lea Hartmann Suivez-moi

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Les pommes de terre cessent de pousser, les choux-fleurs souffrent de coups de soleil et le bétail risque de manquer de fourrage en raison des prairies desséchées. En Suisse, la sécheresse et la chaleur extrêmes de cet été mettent le secteur agricole à rude épreuve.

Michel Darbellay, directeur adjoint de l'Union suisse des paysans (USP), affirme ne pas vouloir céder à l'alarmisme. Mais il ajoute aussitôt:

«La situation est très sérieuse»

Non seulement presque tous les cantons du pays sont actuellement touchés, mais il s'inquiète aussi de la précocité et de l'intensité avec lesquelles la sécheresse est devenue un problème cet été. Dans certaines régions, le bétail ne peut déjà plus être mené au pâturage, faute de nourriture disponible. Les paysans doivent ainsi passer à l'affouragement d'hiver et devront, le cas échéant, acheter du fourrage supplémentaire. Ce qui a un coût.

Dans les étables aussi, les animaux subissent un stress thermique. Des températures supérieures à 22°C degrés posent déjà problème aux vaches, précise Michel Darbellay. Des ventilateurs et des systèmes de brumisation peuvent y remédier.

Des arroseurs qui ne résolvent pas le problème

Aux champs également, l'irrigation reste le seul moyen de lutter directement contre la sécheresse. De nombreuses exploitations ne disposent toutefois pas de l'infrastructure nécessaire ni d'un accès suffisant à l'eau.

Ce sont surtout les légumes, les fruits et les pommes de terre qui ont besoin de cet apport d'eau supplémentaire. Plusieurs cantons ont déjà restreint, voire totalement interdit, les prélèvements d'eau dans les rivières. Outre la disponibilité de cette ressource, son coût constitue lui aussi un facteur limitant pour les exploitants.

A long terme, le problème ne se résoudra donc pas simplement avec davantage de tuyaux et d'arroseurs. Une autre piste consiste à stocker l'eau de pluie, grâce à des systèmes sophistiqués comme celui mis en place à la ferme du Katzhof, à Richenthal, dans le canton de Lucerne. La Confédération et les cantons mènent de nombreux projets visant à rendre l'agriculture plus résiliente face à la sécheresse. La Confédération cofinance ainsi notamment un projet du canton de Thurgovie qui vise, entre autres grâce à de meilleures données et à des outils de prévision, à atténuer le problème de l'eau.

Un système d'irrigation dans un champ, à Gland. Image: Keystone

Agroscope, le centre de recherche agricole de la Confédération, travaille de son côté sur de nouvelles plantes fourragères résistantes à la chaleur. Des essais sont en cours.

Un manque d'agissement pointé du doigt

Depuis l'année dernière, la Confédération soutient également les exploitations touchées par des réductions de primes pour les assurances-récolte, qui protègent les paysans contre les dommages causés par la sécheresse et le gel. Cette mesure est limitée à huit ans. L'Union suisse des paysans se bat pour sa reconduction sans limite de temps.

Les organisations environnementales, elles, se montrent critiques à l'égard de cette mesure. A leurs yeux, la Confédération doit en faire beaucoup plus pour préparer l'agriculture à l'avenir. Le Conseil fédéral travaille actuellement à la nouvelle orientation de la politique agricole pour la période postérieure à 2030, dont le Parlement se saisira prochainement. L'Alliance agraire, qui regroupe notamment Bio Suisse, le WWF et Pro Natura, reproche au texte de négliger largement la protection du climat ainsi que l'adaptation au réchauffement climatique.



L'alliance réclame entre autres un soutien au développement de réserves d'eau et davantage de données sur la consommation d'eau.

C'est également sur ce point que porte l'initiative «Pour une alimentation sûre», sur laquelle la Suisse votera en septembre. Elle exige notamment une stratégie nationale de l'eau comme mesure de lutte contre la sécheresse. Ses initiants rappellent que des chercheurs réclamaient déjà une telle stratégie en 2014, dans le cadre, faut-il le préciser, d'un programme national de recherche mandaté par le Conseil fédéral lui-même. Pourtant, le gouvernement estime qu'un plan directeur national coordonné en matière d'eau n'est pas nécessaire. (trad. ysc)