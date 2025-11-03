bien ensoleillé11°
Suisse: Ce qu'il faut savoir sur la météo de la semaine

Rigi Scheidegg Webcam 3. November 2025 Sonne
Un ciel bleu, quelques petits nuages et du soleil: voici comment a commencé la nouvelle semaine.Image: Webcam Rigi Scheidegg

Beaucoup de soleil, un peu de brouillard, et des températures douces en montagne: la météo de la semaine s’annonce simple à résumer. Les conditions sont idéales pour une randonnée d’automne.
03.11.2025, 15:4003.11.2025, 15:41

Le dimanche pluvieux a vite été oublié, dès lundi matin. Seules quelques averses isolées ont persisté le long du Jura et du versant nord des Alpes. Partout ailleurs, le ciel est resté pratiquement sans nuages, et le soleil a fait son retour dès les premières heures. Le «petit été de la Saint-Martin» a donc commencé: un épisode de beau temps habituel en novembre, même s’il arrive un peu plus tôt que d’habitude cette année.

C’est en altitude que le spectacle est le plus beau: le soleil devrait briller tous les jours sur les montagnes, parfait pour une escapade ou une randonnée. En plaine, le soleil finit par percer l’après-midi, mais le brouillard reste tenace le matin, en particulier en dessous de 700 mètres d’altitude. Et la situation devrait rester la même toute la semaine.

La météo du mois de novembre a changé en Suisse

A partir de jeudi, le brouillard dans les régions de basse altitude pourrait devenir plus persistant, selon MeteoNews. Bonne nouvelle toutefois: aucune pluie n’est prévue pour les prochains jours.

Températures douces en montagne

Le matin, les températures en plaine se situent dans la partie basse des chiffres à un seul chiffre (autrement dit, entre 1 et 5°C environ), avant de remonter un peu au-dessus des 10°C dans la journée. En montagne, il fait agréablement doux, avec environ 11°C à 2000 mètres d’altitude. Ce n’est qu’à partir de vendredi que les températures devraient commencer à redescendre progressivement.

Météo en Suisse cette semaine
Les prévisions météo de cette semaine.Image: Meteosuisse

Sommets enneigés et risque d’avalanches en Suisse

Celles et ceux qui prévoient une pause nature en montagne ne doivent cependant pas oublier la neige. De nombreux sommets sont déjà recouverts, et dimanche, il est de nouveau tombé une bonne couche de neige fraîche. Sur les plus hauts sommets, on compte jusqu’à un mètre de neige (zones bleues sur les cartes), et entre 20 et 50 centimètres plus bas (zones vertes), rapporte l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF).

Schneehöhe 3. November 2025 SLF
La neige en Suisse, situation au 3 novembre.Image: SLF

Le danger d’avalanche reste modéré à marqué dans l’ensemble de la chaîne alpine, précise MétéoSuisse. (vro)

Lawinengefahr Schweiz 3. November 2025
Le danger d'avalanche dans les montagnes suisses est modéré (jaune) à marqué (orange).Image: Meteo Suisse
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher

Le comédien genevois, danseur et humoriste engagé, a marqué la scène culturelle et politique locale.
Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé vendredi à l'âge de 38 ans. Cet humoriste et excellent danseur, il avait été champion du monde de salsa en 2008-2010, avait aussi siégé chez les Verts à plusieurs reprises au Conseil municipal de la Ville de Genève.
