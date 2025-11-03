Un ciel bleu, quelques petits nuages et du soleil: voici comment a commencé la nouvelle semaine. Image: Webcam Rigi Scheidegg

Ce qu'il faut savoir sur la météo de la semaine

Beaucoup de soleil, un peu de brouillard, et des températures douces en montagne: la météo de la semaine s’annonce simple à résumer. Les conditions sont idéales pour une randonnée d’automne.

Le dimanche pluvieux a vite été oublié, dès lundi matin. Seules quelques averses isolées ont persisté le long du Jura et du versant nord des Alpes. Partout ailleurs, le ciel est resté pratiquement sans nuages, et le soleil a fait son retour dès les premières heures. Le «petit été de la Saint-Martin» a donc commencé: un épisode de beau temps habituel en novembre, même s’il arrive un peu plus tôt que d’habitude cette année.

C’est en altitude que le spectacle est le plus beau: le soleil devrait briller tous les jours sur les montagnes, parfait pour une escapade ou une randonnée. En plaine, le soleil finit par percer l’après-midi, mais le brouillard reste tenace le matin, en particulier en dessous de 700 mètres d’altitude. Et la situation devrait rester la même toute la semaine.

A partir de jeudi, le brouillard dans les régions de basse altitude pourrait devenir plus persistant, selon MeteoNews. Bonne nouvelle toutefois: aucune pluie n’est prévue pour les prochains jours.

Températures douces en montagne

Le matin, les températures en plaine se situent dans la partie basse des chiffres à un seul chiffre (autrement dit, entre 1 et 5°C environ), avant de remonter un peu au-dessus des 10°C dans la journée. En montagne, il fait agréablement doux, avec environ 11°C à 2000 mètres d’altitude. Ce n’est qu’à partir de vendredi que les températures devraient commencer à redescendre progressivement.

Les prévisions météo de cette semaine. Image: Meteosuisse

Sommets enneigés et risque d’avalanches en Suisse

Celles et ceux qui prévoient une pause nature en montagne ne doivent cependant pas oublier la neige. De nombreux sommets sont déjà recouverts, et dimanche, il est de nouveau tombé une bonne couche de neige fraîche. Sur les plus hauts sommets, on compte jusqu’à un mètre de neige (zones bleues sur les cartes), et entre 20 et 50 centimètres plus bas (zones vertes), rapporte l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF).

La neige en Suisse, situation au 3 novembre. Image: SLF

Le danger d’avalanche reste modéré à marqué dans l’ensemble de la chaîne alpine, précise MétéoSuisse. (vro)