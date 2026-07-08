Deux panneaux sur une aire de grillades signalent qu’il est interdit d’allumer un feu en raison du risque d’incendie de forêt, à Bienne. (Photo d’illustration) Image: KEYSTONE

«Un véritable été de merde»: la météo s'annonce «catastrophique»

La Suisse, comme de nombreuses régions d’Europe, souffre d’une sécheresse persistante. Les nouvelles prévisions pour les mois de juillet et d’août ne laissent guère entrevoir d’amélioration.

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«Les nouvelles prévisions mensuelles du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) sont franchement catastrophiques», a écrit sur X le météorologue suisse Jörg Kachelmann.

Jörg Kachelmann fait référence au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF). Selon ses modèles, l’Europe centrale devrait connaître des précipitations nettement inférieures à la normale en juillet comme en août. Les prévisions annoncent des cumuls de pluie déficitaires pour ces deux mois, avec une situation particulièrement marquée en juillet.

Plusieurs météorologues partagent ce constat. Interrogé par Blick, Klaus Marquardt, de Meteonews, évoque une «sécheresse d’une ampleur jamais observée». Les niveaux des nappes phréatiques sont «préoccupants», explique-t-il, conséquence d’un printemps déjà très sec. Même si des orages éclatent localement, ils ne suffiront pas à enrayer la sécheresse. Ce qu’il faudrait, selon lui, ce sont «quelques jours de pluie continue avec des précipitations modérées». Or, rien de tel ne se profile actuellement.

Un météorologue allemand confirme ce diagnostic dans les colonnes de Bild: «La situation est une catastrophe, nous connaissons une sécheresse historique.» Selon lui, l’année 2026 est donc «un véritable été de merde», mais pas à cause de la pluie cette fois-ci.

De nouvelles alertes liées à la sécheresse en Suisse

Alors qu’aucun changement météorologique majeur ne se dessine, la sécheresse continue de s’aggraver de jour en jour. Combinée au retour de la canicule, elle a entraîné un risque élevé d’incendies de forêt dans une grande partie de la Suisse. La plupart des cantons ont instauré une interdiction de faire du feu en forêt ou à proximité des zones boisées.

Depuis mercredi, certaines régions du Valais ainsi que la vallée du Rhin grisonne autour de Coire sont même placées au niveau de danger maximal («danger très élevé»), selon la carte fédérale des dangers naturels. Le canton du Valais avait déjà décrété, fin juin, une interdiction générale d’allumer des feux en plein air, valable sur l’ensemble de son territoire. Une interdiction totale est également en vigueur au Tessin ainsi que dans certaines parties du canton des Grisons.

Dans de nombreux autres cantons, il est également interdit d’allumer un feu en forêt ou à proximité. Mercredi, les cantons de Thurgovie, du Jura et de Genève ont rejoint cette liste. Ils sont désormais classés au niveau de danger 4 sur 5, correspondant à un «danger élevé». Seuls les cantons de Suisse centrale d’Obwald, de Nidwald, de Schwyz et de Zoug, certaines parties du canton de Berne ainsi que le canton de Vaud tolèrent encore les feux sur des emplacements fixes spécialement aménagés.

La canicule gagne à nouveau du terrain en Suisse

Les autorités fédérales ont également émis de nouvelles alertes concernant la chaleur. Mercredi, le niveau de danger 3 concernait d’abord les régions de basse altitude du sud des Alpes, le Valais ainsi que la zone allant du lac Léman au nord-ouest de la Suisse en passant par le Seeland. Les températures maximales y atteignent entre 31°C et 35°C.



A partir de vendredi, l’alerte canicule s’étendra aussi aux régions situées au pied sud du Jura, ainsi qu’à la région de Schaffhouse, selon le bulletin fédéral des dangers naturels. Dans les autres régions de basse altitude de Suisse alémanique, le seuil justifiant une alerte à la chaleur ne devrait en revanche pas être atteint.

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) avertit qu’au niveau de danger 3, le risque de troubles circulatoires et de malaises physiques est important. Il recommande de boire au moins 1,5 litre d’eau par jour et d’éviter les efforts physiques durant les heures les plus chaudes. Les alertes sont valables jusqu’à lundi prochain, mais risquent d'être prolongées. (lak/sda/hun)