Les riverains du Parc Moynier, à Genève, ont laissé tomber les vélos et profitent du soleil, le 6 avril dernier. Image: KEYSTONE

La météo nous réserve une surprise cette fin de semaine en Suisse

Après un début de semaine encore quelque peu nuageux et où quelques averses pourraient survenir, jeudi et vendredi s'annoncent chauds et ensoleillés, annonce Meteosuisse. Les premiers jours d'été sont là!

Sortez les shorts, les tops et les tongs, car il va faire beau et chaud cette semaine! En tout cas, dès jeudi. C'est ce qu'indique Meteosuisse dans deux récents billets de blog, qui annoncent «les premières journées estivales de l’année».

«La semaine à venir s’annonce ensoleillée et chaude» Meteosuisse

Les nuages présents ce lundi matin devraient s'être envolés durant la journée. Pour le 1er Mai, ce jeudi, l'organisme météorologique annonce une journée ensoleillée avec des températures pouvant dépasser les 25 degrés — soit la définition d'une journée d'été —, notamment à Genève et Sion.

«L'ensoleillement sera de plus en plus généreux» Meteosuisse

Des averses possibles

Attention cependant aux mauvaises surprises. Car paradoxalement, ces températures en hausse pourraient mener à la formation d'averses locales, notamment en milieu de semaine.

Les différences soudaines de température et le contact entre de l'air humide et sec peuvent amener à des «instabilités» menant à un risque orageux, qui reste toutefois «modeste». Le Jura et les Préalpes pourraient être «localement» concernés.

«Là où des développements orageux surviendront, il faudra compter avec de l’activité électrique, de petits grêlons et des cumuls de précipitations modérés mais pouvant survenir rapidement» Meteosuisse

Mais ce risque orageux diminuera toutefois «en deuxième partie de semaine». Jeudi et vendredi devraient donc, selon toute vraisemblance, être «des journées ensoleillées et sans averse». Meteosuisse précise également qu'il est impossible pour l'heure de savoir s'il fera beau ou non ce week-end. (acu)