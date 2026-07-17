Plus de 26 000 éclairs ont été recensés en Suisse jeudi soir (ici à Gstaad). Keystone

Violents orages en Suisse: voici les régions les plus touchées

Des centaines d'interventions ont eu lieu dans le pays après les orages de la nuit dernière. La Suisse alémanique a été principalement touchée.

Plus de «Suisse»

Des intempéries violentes ont de nouveau touché la Suisse jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi. Les services de secours étaient à pied d'oeuvre dans plusieurs régions de Suisse alémanique. Le Montreux Jazz Festival a été momentanément évacué.

En raison des orages, les quais et les structures éphémères du Montreux Jazz Festival, tels que stands et scènes extérieures, ont été évacués à deux reprises par mesure de précaution. Les festivaliers ont été invités à se rendre dans des lieux couverts.

Des zones du Montreux Jazz ont été évacuées. Keystone

Dans le reste du canton de Vaud, les pompiers ont procédé à 44 interventions entre jeudi soir à 18h00 et vendredi à 07h00. Chutes d'arbre et d'objets ont essentiellement touché les secteurs de Nyon Terre Sainte, le Grand Lausanne et la Riviera, a indiqué à Keystone-ATS Florian Cuche, inspecteur cantonal sapeurs-pompiers ECA.

Ces dernières 24 heures à Genève, le Service d'incendie et de secours (SIS) a mené 56 interventions largement en lien avec les orages, surtout en Rive gauche, selon un porte-parole. Aucun dégât important n’est à déplorer. Des arbres, qui subissaient déjà les effets de la canicule, sont tombés et des dommages sur des composantes comme des toiles de chantier ont été observés.

A Fribourg, dans le Jura et à Neuchâtel, aucun gros dégât n'a été constaté. Quelques petites interventions ont eu lieu, notamment en raison d'arbres tombés. A Planfayon (FR) dans la région du lac Noir, Eole a notamment soufflé avec des pointes à 108 km/h, a mesuré MétéoSuisse. A Sion, le vent a atteint 90 km/h. De la grêle est tombée dans le Jura.

Plus de 26 000 éclairs

Les violents orages ont surtout touché la région de Winterthour, Volketswil et Dübendorf. Les pompiers ont reçu 550 appels de secours et sont intervenus 268 fois. Personne n'a été blessé.

La plupart des interventions concernaient des infiltrations d'eau dans des bâtiments et des arbres tombés. Selon SRF Meteo, plus de 26 000 éclairs ont été recensés jusqu'à 23h00. MeteoSuisse parle d'un «record» pour cette saison, lié au fait que plusieurs orages rapprochés ont balayé la Suisse. Des pluies torrentielles se sont abattues par intermittence.

Dans la région de Winterthour, une supercellule a provoqué plus de 40 mm de pluie intense en une heure et des grêlons pouvant atteindre 3 cm, a précisé vendredi l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) sur X. Il y est tombé un tiers de la quantité normale pour un mois de juillet.

80 interventions ont eu lieu en ville. Notamment pour un abri vélo déplacé par le vent et deux maisonnettes WC qui se sont envolées. A Illnau-Effretikon (ZH), le vent a levé une partie d'un toit de maison. Un arbre est tombé sur le caténaire de la gare de Töss.

Des caves inondées

La ville de Zurich s'en sort bien. Seuls deux appels ont été enregistrés par la police municipale. Certaines régions du canton n'ont même pas ressenti les effets des orages.

Dans le canton de Berne, la police a enregistré 36 appels, dont 27 dans l'Oberland. Personne n'a été blessé. La plupart des cas concernaient des arbres ou d'autres objets tombés sur la route.

Plusieurs caves ont été inondées en Thurgovie. En Appenzell Rhodes-Intérieures, la foudre a provoqué un incendie de champs dans l'Alpstein et brisé la vitre d'un chalet d'alpage situé à proximité. Les pompiers, qui se sont rendus sur place, ont rapidement maîtrisé l'incendie. Personne n'a été blessé. (jzs/ats)