Ces localités romandes ont morflé pendant les orages

Sur le plan météorologique, une petite dépression marquée par de l’air plus frais s’est traduite par une situation instable samedi dernier. Cela a donné lieu à la formation rapide d’orages caractérisés par de très nombreux éclairs et des grêlons pouvant atteindre jusqu'à deux centimètres de diamètre environ, précise-t-on. (jzs/ats)

Rivaz, Saint-Saphorin, Lutry, Aran et Grandvaux comptent au nombre des localités les plus fortement touchées du Lavaux. Des rapports font également état de dommages considérables à Chavornay, détaille Suisse Grêle.

L'assureur s'attend à recevoir quelque 400 à 500 déclarations de dommages en provenance de toutes les régions citées. Il n'est pas encore possible de chiffrer le montant définitif des dommages, mais il apparaît déjà que dans certains vignobles, jusqu'à un tiers de la récolte de raisin pourrait faire défaut, indique-t-il mardi dans un communiqué.

Les orages de grêle de samedi dernier ont causé d'importants dégâts à l'agriculture, notamment en Suisse romande. La société d'assurance Suisse Grêle a fait état mardi de «puissantes cellules orageuses». Les vignes du Lavaux et du Nord vaudois ainsi que des terrains agricoles dans l'Emmental et le Jura bernois ont été particulièrement touchées, selon elle.

Eclairs et gros grêlons: les vignobles suisses ont souffert de la météo samedi dernier. Le Lavaux et le Nord vaudois ont été particulièrement touchés.

