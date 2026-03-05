beau temps14°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Ce phénomène météo trouble la vue en Suisse

Ce phénomène météo trouble la vue en Suisse

L'air suisse est actuellement chargé de poussières du Sahara. Des concentrations maximum sont attendues dans la journée de vendredi.
05.03.2026, 14:1905.03.2026, 14:19

La poussière du Sahara trouble la vue en Suisse. Une dépression en Afrique du Nord a soulevé du sable du désert qui arrive maintenant en Suisse par un courant d'altitude.

L'air, à l'ouest, est déjà bien chargé en poussière du Sahara, indique jeudi le service Meteonews sur la plateforme X. A l'est de la Suisse, la visibilité est encore bonne, mais le ciel se brouillera en cours d'après-midi, jeudi.

Selon les prévisions l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), les concentrations de poussières du Sahara dans l'air, en Suisse, atteindront leur maximum vendredi.

Entre 60 et 200 millions de tonnes de poussière

Une dépression se trouve actuellement au-dessus du Maroc. De forts vents tourbillonnants soulèvent d'importantes quantités de poussière qui se retrouvent ensuite dans les plus hautes couches de l'atmosphère et sont emportées en Europe par des courants d'altitude.

La présence de poussières provenant du Sahara est régulièrement détectée dans l'air suisse. Des analyses faites au Jungfraujoch montrent que le phénomène se produit principalement en février et mars, ainsi qu'en octobre et novembre.

«Le froid et la neige n’ont pas dit leur dernier mot» en Suisse

Alors que les plus grosses particules de poussière du Sahara retombent rapidement, les plus petites peuvent être transportées sur plusieurs milliers de kilomètres. Selon MétéoSuisse, le Sahara libère entre chaque année entre 60 et 200 millions de tonnes de poussière. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Un trou géant est apparu dans un désert au Chili
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le divorce de vos parents a une influence sur votre descendance
Les enfants de parents divorcés ont moins d'enfants que ceux issus de couples restés unis, selon une étude récente. Les chercheurs y voient un facteur peu pris en compte dans la baisse des taux de natalité en Occident.
Le taux de divorce a fortement augmenté en Europe et aux Etats-Unis ces dernières décennies. En Suisse, environ 40% des mariages se terminent aujourd'hui par une séparation. Dans le même temps, les taux de natalité sont en baisse. Presque partout en Occident, ils sont nettement inférieurs au seuil nécessaire pour assurer le renouvellement des générations (2,1 enfants par femme).
L’article