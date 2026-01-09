Le Valais attend de fortes chutes de neige, mais pas seulement. Keystone

Toute la Romandie sous la neige: les prévisions du week-end

Le week-end approche et il est temps de faire un point météo. De fortes chutes de neige s'annoncent, même si le dimanche après-midi sera «bien ensoleillé» en Romandie.

En Suisse romande, le temps était glacial ce début de semaine, puis la neige a enchanté de nombreux paysages, avant qu'un front plus chaud, poussé par la tempête Goretti ne transforme les précipitations en pluie sur le plateau ce vendredi.

A l'exception du Jura, de Saint-Cergue (VD) à Tramelan (BE), en passant par La Chaux-de-Fonds, qui doit voir d'importantes chutes de neige ce 9 janvier, ainsi que sur les Alpes valaisanes, ce vendredi est humide et pluvieux sur la quasi-totalité de la Romandie.

Samedi, on verra un changement en plaine, MétéoSuisse prévoit ainsi de la neige sur l'ensemble des localités romandes, avec diverses intensités, de Genève à Delémont, ou de Sierre (VS) à Fribourg. L'arc lémanique, dû à des températures légèrement plus chaudes (de 0°C à 4°C) verra, par exemple, de «faibles chutes de pluie et neige mêlées», dès ce vendredi soir, et toute la journée de samedi. En revanche, le nord vaudois, les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura devraient se réveiller avec un manteau neigeux plus conséquent et verront des chutes de neige constantes sur toute la journée de 10 janvier. MétéoSuisse écrit:

«Les précipitations gagneront à nouveau en intensité samedi, et jusqu’à 10 cm de neige sont possibles sur le Plateau, surtout en direction du nord de la Suisse. En Suisse romande, les quantités les plus probables en plaine sont entre 2 et 5cm, mais la situation reste à surveiller.»

La tempête Goretti en Suisse romande

Alors que la tempête Goretti s'abat sur certaines régions de France, d'Allemagne ou du Royaume-Uni déjà ce vendredi, des vents parfois violents pourront souffler sur le nord de la Suisse romande samedi. MétéoSuisse a ainsi relevé son niveau d'alerte et prévoit des rafales de vent de «70 à 80 km/h, et de 100 km/h au-dessus de 600m».

«Cette nuit et demain, le vent associé à Goretti nous touchera également, en particulier en Ajoie, sur le nord du Jura, le centre et le nord du Plateau ainsi qu’au-dessus de 2000 mètres dans les Alpes.» MétéoSuisse

L'entier de la Suisse est concerné par la neige et par des vents parfois violents, à l'exception de l'arc lémanique et des régions du sud. Image: capture d'écran MétéoSuisse

MétéoSuisse alerte également sur un «danger marqué» dû à la neige en Valais et prévoit des «perturbations de la circulation routière, ferroviaire et du trafic aérien», ce vendredi. En Valais, l'Office fédéral de météorologie s'attend à voir tomber entre 10 et 20cm de neige au-dessus de 400m, et entre 50 et 100 centimètres au-dessus de 1200m. Et avec ces prévisions, c'est aussi le risque d'avalanche qui inquiète, avec un «degré de danger fort».

Le degré de danger d'avalanche est jugé fort en Valais. Image: capture d'écran Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF

La météo en Suisse dimanche

Dimanche, la situation sera tout autre et le soleil pourrait permettre de belles promenades avec «un temps qui devrait progressivement devenir sec et de belles éclaircies pourraient se développer dans la journée.»

Les prévisions de ce dimanche. Image: capture d'écran météosuisse

