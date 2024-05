Le métro m3 à Lausanne change de tracé et double son coût

Les métros lausannois portent le réseau de transports publics de la ville. Keystone

Le gouvernement lausannois annonce que le métro m3 sera déconnecté de la ligne m2, dans un souci de fluidité pour les passagers. Le budget total passe du simple au double.

Dans le contexte des retards pris par le chantier de la gare de Lausanne, le Canton de Vaud, la Ville de Lausanne et les Transports publics de la région lausannoise (tl) ont repensé leurs projets des métros m2 et m3. La future troisième voie sera construite pour elle-même et donc déconnectée du m2, ont-ils annoncé jeudi. Le coût total va presque doubler.

«Nous avons décidé de déconnecter ces deux lignes afin de simplifier un projet techniquement très ambitieux et de réduire certains risques géologiques et d'interruption de longue durée du m2 pendant les travaux, dus à la connexion physique entre les deux lignes», a affirmé devant la presse à Lausanne la conseillère d'Etat Nuria Gorrite:

«En reliant directement le m3 de la gare à Chauderon, nous diminuons le temps de parcours Blécherette-Gare, nous délestons la station historique du Flon, en la décloisonnant, et même le m2 à la station de la gare. Le Flon n'est pas la destination finale de nombreux passagers.»

Chauderon , nouveau pôle majeur

Le tracé du m3 sera donc décalé à l'ouest de l'actuel tunnel entre la gare et le Flon, dans le futur tunnel à double voie initialement prévu pour élargir le m2:

Ainsi modifié, le m3 reliera, en effet, directement la gare à Chauderon, sans arrêt au Flon ;

; Avant de se diriger comme initialement prévu vers le plateau de la Blécherette au nord-ouest de la capitale vaudoise;

au nord-ouest de la capitale vaudoise; Chauderon est donc appelé à devenir une nouvelle interface majeure de mobilité au centre-ville.

Il y aura trois pôles principaux combinant les différents modes de transports publics avec des liaisons métro, trains et bus: le pôle Gare (m2/m3/CFF/bus), le pôle Flon (m1/m2/LEB/tram) et le pôle Chauderon (m3/LEB/BHNS/bus/tram), qui accueillera plus de 90 000 passagers quotidiens à l'horizon 2035, soit l'équivalent de la station Flon aujourd'hui.

Deux milliards de francs

Le m2 gardera, lui, son tracé historique via le Flon. Mais il sera largement modernisé: nouvelle technologie et renouvellement des automatismes, acquisition de nouvelles rames, augmentation des cadences. A long terme, un doublement du tunnel du m2 sous la gare ferroviaire est aussi envisagé.

Si l'estimation des coûts a pu être réduite de 370 millions de francs par rapport au projet initial, le coût total de la modernisation du m2 et la construction du m3 passe presque du simple au double, soit de 1,1 milliard (estimé en 2018) à 2 milliards de francs aujourd'hui, a annoncé Mme Gorrite. La ministre a invoqué la complexité des projets, l'évolution des normes et l'allongement des procédures pour justifier cette hausse «importante».

Les différents responsables n'ont pas trop voulu s'avancer sur les délais des travaux. Toutefois selon les tl, le m2 modernisé pourrait être opérationnel en 2031 - et fera face uniquement à des interruptions durant certains week-ends et la nuit.

Quant au m3, la demande de concession pourrait intervenir cette année encore, puis la mise à l'enquête à fin 2025 ou début 2026. (sda/ats)