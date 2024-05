Voici les problèmes du nouvel horaire des CFF

L’Alliance des villes émet un bilan mitigé sur le nouvel horaire CFF en Suisse romande. Image: KEYSTONE

L’Alliance des villes émet un bilan mitigé sur le nouvel horaire CFF en Suisse romande. Elle pointe notamment des problèmes pour les trains vers Genève et les changements à Renens.

Plus de «Suisse»

L’Alliance des villes dresse un bilan mitigé de l’horaire CFF pour la Suisse romande qui entrera en vigueur le 15 décembre, malgré des améliorations certaines par rapport aux annonces de mai 2023. Elle salue néanmoins le dialogue mis en place avec les villes concernées.

L'intégralité des changements, c'est par ici 👇 L'horaire CFF 2025: voici ce qui change en Suisse romande

L'Alliance des villes, qui réunit plus d’une trentaine de collectivités, d’organismes et d’instituts économiques et de recherche de Genève jusqu’à Bâle et Aarau, a pris acte mardi du nouvel horaire annoncé par les CFF et les cantons. Elle souligne:

«La nécessité d’améliorer au plus vite cet horaire de chantier»

L'entité salue donc le dialogue instauré entre les villes, la Conférence des transports de la Suisse occidentale (CTSO), les CFF et l’Office fédéral des transports (OFT). La réponse à la revendication principale, soit la maximisation des liaisons directes IC5 (ligne du Pied du Jura) vers Genève, n’est toutefois que partiellement satisfaisante.

Le problème des liaisons directes pour Genève

Les CFF et la CTSO ont certes obtenu, grâce aux discussions menées avec la branche du transport de marchandises, la mise en place de 4+2 liaisons directes sans changement à Renens (VD), aux heures de pointe du lundi au vendredi. Mais l'Alliance des villes demande des explications et des garanties pour la suite.

Suite à l’annonce des CFF, il ressort en effet que, jusqu’à la fin des travaux du tunnel de Gléresse (BE), prévue en 2030, ces liaisons directes ne concerneront pas les villes situées entre Neuchâtel et Zurich. Les habitants de Bienne, Granges, Olten (SO), Soleure et Aarau, ne bénéficieront ainsi plus de liaisons directes jusqu’à Genève.

Quant aux voyageurs venant de Moutier (BE), Delémont ou Bâle, ils devront jusqu’à décembre 2026 effectuer deux changements pour se rendre à Genève: un à Bienne et un à Renens.

Le problème du changement de quai à Renens

La deuxième revendication portée par les villes concerne les changements quai à quai à Renens pour les voyageurs empruntant la ligne du Pied du Jura. L’ambition est de minimiser les inconvénients liés à ce changement, et notamment pour les voyageurs qui se rendent à Genève et son aéroport.

Dans son communiqué, l’Alliance des villes rappelle qu'elle espérait une mise en place rapide du quai à quai à Renens, lequel ne sera généralisé qu’en 2029, selon le planning des travaux. (jah avec ats)