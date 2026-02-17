averses éparses
Constellation: des nouvelles des victimes soignées à l'étranger

Flowers and candles are pictured to the memorial for the victims after the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, Monday, February 9, 2026. 41 people m ...
Actuellement, 36 patients, dont 16 de nationalité suisse et 5 de nationalité étrangère domiciliés en Suisse, sont traités à l'étranger.Keystone

Constellation: des nouvelles des victimes soignées à l'étranger

Alors que certains sont encore dans un état critique, les premiers blessés hospitalisés à l'étranger vont être rapatriés en Suisse ces prochains jours. Plusieurs vagues sont prévues.
17.02.2026, 15:5517.02.2026, 16:00

Des victimes du drame de Crans-Montana soignées à l'étranger vont être rapatriées en Suisse ces prochains jours. La plupart d'entre elles seront d'abord transférées dans un hôpital spécialisé, puis dans une clinique de réadaptation.

Alors que certaines personnes soignées à l'étranger sont encore dans un état critique, d'autres pourront être rapatriées ou sortir de l'hôpital ces prochains jours, indique l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) mardi dans un communiqué.

«Loin d’un retour à la normale» pour les brûlés de Crans-Montana

«Il semble que toutes les personnes domiciliées en Suisse pourront effectuer leur réadaptation dans le pays», précise l'OFPP. Les cliniques de la Suva à Bellikon (SG) et à Sion (VS) ont augmenté leurs capacités en conséquence.

Un comité médical, Confédération et cantons coordonnent les transferts. Ils devraient s'étaler sur une période relativement longue.

Cinq patients ont déjà été rapatriés

Plusieurs vagues sont prévues, indique la conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé sollicitée. Cinq patients suisses ou domiciliés en Suisse ont déjà été rapatriés entre le 22 janvier et le lundi 16 février, précise-t-il.

Actuellement, 36 patients, dont 16 de nationalité suisse et 5 de nationalité étrangère domiciliés en Suisse, sont traités à l'étranger. Seize se trouvent en France, douze en Italie, cinq en Allemagne et trois en Belgique. En Suisse, 31 blessés sont pris en charge. 22 se trouvent dans des hôpitaux et neuf dans des cliniques de réadaptation. Les centres de grands brûlés de Lausanne et de Zurich accueillent une bonne partie d'entre eux.

Crans-Montana: Les victimes attendent toujours l'argent du Valais

L'incendie survenu le 1er janvier dans le bar Le Constellation à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés, la plupart des jeunes victimes grandes brûlées. Une enquête est en cours pour lever le voile sur les circonstances du drame. Elle vise notamment les propriétaires du bar. (jzs/ats)

Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
