Migros fait la fête dans l'arène de la Fête fédérale de lutte

Migros à la fête dans l'arène de la Fête fédérale de lutte

KEYPIX - Die Jubilaeumsshow der Migros vor rund 20 000 Mittarbeiten der Migros ist im Gange, anlaesslich des zweitaegigen Jubilaeumsfest 100 Jahre Migros unter dem Titel, Merci-das Fest, fuer rund 40 ...
L'arène géante de la Fête fédérale de lutte accueille le jubilé de Migros.Keystone

Le géant orange célèbre son centenaire sur le site de l'événement sportif, à Mollis (GL). Plus de 43 000 employés prennent part aux festivités
02.09.2025, 13:2902.09.2025, 13:35
Plus de «Suisse»

Plus de 43 000 collaborateurs de Migros célèbrent les 100 ans de leur employeur sur le site de la Fête fédérale de lutte, qui s'est terminée dimanche à Mollis (GL). Vingt trains spéciaux ont été mobilisés lundi et mardi pour l'occasion.

A l'origine, 30 000 personnes par jour avaient été prévues sur place. Finalement, ils sont environ 22 000 employés présents par journée de festivités, confie Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole de Migros.

Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop

Un service de bus a également complété l'offre supplémentaire de transports publics pour l'occasion, densifiant quelque peu le trafic routier dans la région, sans provoquer de bouchons, selon la porte-parole. Les premiers employés de Migros sont arrivés sur place à 08h30 et les derniers quittent les lieux vers 20h30.

Bastian Baker à l'affiche

Pour ce jubilé, l'arène géante de la Fête fédérale de lutte accueille un show dont le chanteur lausannois Bastian Baker est partie prenante. En outre, le directeur général Mario Irminger y a notamment remercié ses employés pour leur travail. Par ailleurs, des apprentis y ont représenté leur filiale.

Die Jubilaeumsshow der Migros vor rund 20 000 Mittarbeiten der Migros ist im Gange, anlaesslich des zweitaegigen Jubilaeumsfest 100 Jahre Migros unter dem Titel, Merci-das Fest, fuer rund 40 000 angem ...
Environ 22 000 employés sont présents par journée de festivités.Keystone

Des musiciens se sont aussi produits sur les scènes provisoires du site. Les collaborateurs ont pu profiter gratuitement des stands de restauration. De nombreux volontaires de la Fête fédérale de lutte, dont Migros est un des principaux sponsors, ont accompagné les festivités de leur présence active. (jzs/ats)

