«Un mix entre Rivella et jus de pomme»: Migros lance une nouvelle boisson
«Nous espérons que notre clientèle ne s'identifie pas trop à ce camélidé au point de se mettre à cracher à la moindre occasion», plaisante Sarah Reusser, porte-parole de Migros, lorsqu'il s'agit d'expliquer le choix du nom de la boisson énergisante du groupe, appelée Lamate. Vous aurez compris le jeu de mots: une conjonction entre lama – qui incarne «un mélange de décontraction, d'esprit d'aventure et de légèreté», selon le groupe – et de maté, une infusion de feuilles de yerba maté typique d'Amérique du Sud.
Le voici:
Ce dernier est particulièrement en vogue en Suisse, notamment auprès «de la génération Z et des jeunes adultes» et le géant orange n'a pas souhaité être à la traîne. Résultat? Il a développé il y a quatre mois sa propre recette avec un argument de taille: la canette de 330 millilitres coûte 1 franc. En effet, la stratégie assumée de Migros est «d'offrir à la clientèle une alternative meilleur marché aux articles de marque», comme le fameux El Tony Mate, vendu à 1,90 francs les 330 millilitres.
La nouveauté? Lamate sera disponible sans sucre (moins de 0,5% de sucre pour 100 millilitres) dès ce lundi 3 novembre suite à de «nombreuses demandes de la part des clients», précise Sarah Reusser:
Lamate «zero sugar»:
On apprend d'ailleurs que Lamate est l'un des articles les plus vendus dans l'assortiment de boissons de Migros. Qu'est-ce qui plaît tant? Selon Sarah Reusser, les Suisses sont de plus en plus en mouvement et recherchent des breuvages «rafraîchissants qui offrent une source d'énergie» tout au long de la journée, en déplacement, au travail ou durant les loisirs. Rappelons, en effet, que le maté contient de la caféine et entre ainsi dans la catégorie des sodas énergisants.