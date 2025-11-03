dégagé
Migros lance Lamate sans sucre: on a goûté

Lamate Migros
Les boissons à base de maté de Migros. La demande pour ce type de produits est croissante en Suisse.Image: Migros

«Un mix entre Rivella et jus de pomme»: Migros lance une nouvelle boisson

Après la création de sa propre boisson à base de maté, le géant orange propose une version sans sucre «pour répondre à une demande croissante». On a goûté.
03.11.2025, 05:3603.11.2025, 05:36
Team watson
Team watson

«Nous espérons que notre clientèle ne s'identifie pas trop à ce camélidé au point de se mettre à cracher à la moindre occasion», plaisante Sarah Reusser, porte-parole de Migros, lorsqu'il s'agit d'expliquer le choix du nom de la boisson énergisante du groupe, appelée Lamate. Vous aurez compris le jeu de mots: une conjonction entre lama – qui incarne «un mélange de décontraction, d'esprit d'aventure et de légèreté», selon le groupe – et de maté, une infusion de feuilles de yerba maté typique d'Amérique du Sud.

Le voici:

Lamaté Migros.
Image: migros.ch

Ce dernier est particulièrement en vogue en Suisse, notamment auprès «de la génération Z et des jeunes adultes» et le géant orange n'a pas souhaité être à la traîne. Résultat? Il a développé il y a quatre mois sa propre recette avec un argument de taille: la canette de 330 millilitres coûte 1 franc. En effet, la stratégie assumée de Migros est «d'offrir à la clientèle une alternative meilleur marché aux articles de marque», comme le fameux El Tony Mate, vendu à 1,90 francs les 330 millilitres.

Les Suisses ont voté: voici le meilleur maté

La nouveauté? Lamate sera disponible sans sucre (moins de 0,5% de sucre pour 100 millilitres) dès ce lundi 3 novembre suite à de «nombreuses demandes de la part des clients», précise Sarah Reusser:

«La demande en produits sans sucre ajouté ne cesse d'augmenter et de nombreux clients font toujours plus attention à leur alimentation et souhaitent réduire leur consommation de sucre cristallisé»
Sarah Reusser, porte-parole de Migros.

Lamate «zero sugar»:

Le nouveau Lamate.
Image: watson

On apprend d'ailleurs que Lamate est l'un des articles les plus vendus dans l'assortiment de boissons de Migros. Qu'est-ce qui plaît tant? Selon Sarah Reusser, les Suisses sont de plus en plus en mouvement et recherchent des breuvages «rafraîchissants qui offrent une source d'énergie» tout au long de la journée, en déplacement, au travail ou durant les loisirs. Rappelons, en effet, que le maté contient de la caféine et entre ainsi dans la catégorie des sodas énergisants.

Du coup, c'est bon? Nous avons goûté!

«Intéressant et plutôt bon. Un ersatz entre le Rivella et le jus de pomme. On a des bulles fines et agréables, mais je regrette de ne pas retrouver l'amertume du maté»
«Ça a le gout du maté, mais je ne suis pas convaincu de l'arrière gout sucré, typique des boissons light»
«Je n'aime pas le maté, mais c'est pas si mauvais. C'est frais, mais ça a quand même le goût de plante»
«Je m'attendais à un truc plus amer. C'est pas mauvais en soi, mais ça à un arrière-goût de sucre chimique. C'est la plus sucrée des boissons sans sucre que j'aie bu»
«C'est assez bon. C'est comme du thé froid Migros, mais en plus "bièreux". Je ne pourrai pas m'envoyer une cannette entière, c'est un peu lourd»
«Le design est assez fun. Le Lamate ressemble à une boisson plutôt conventionnelle. Elle est passable, sans plus»
«C'est le premier maté que je pourrais boire. J'aime bien parce que ça n'a pas trop le goût de maté»
«Ça a le goût d'un maté industriel, mais en version cheap. On sent direct le côté "zéro" plein d'additifs»
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
