Les escrocs proposent aux consommateurs un cadeau ou une offre exclusive au nom de Migros. Image: www.imago-images.de

Une nouvelle arnaque vise les clients de Migros

Des escrocs tentent d'obtenir les données financières de clients de Migros en usurpant le nom de l'enseigne. Le géant orange appelle à la vigilance.

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Tout est parti du message d'un utilisateur mécontent sur LinkedIn. Celui-ci s'indignait de devoir payer les frais d'envoi d'un cadeau envoyé par Migros. Mais l'enseigne n'y était pour rien: il s'agissait en réalité d'une arnaque montée par des escrocs utilisant le nom du géant orange, a immédiatement précisé ce dernier.

Dans cette arnaque, les escrocs proposent aux consommateurs un cadeau ou une offre exclusive au nom de Migros. Pour en profiter, les internautes sont invités à saisir leurs données de paiement.

Mais l'opération ne se déroule en réalité pas sur le site de Migros: les victimes sont dirigées vers une page qui ressemble à s'y méprendre au site de l'enseigne.

Prudence face aux offres trop attractives

«Notre marque est utilisée ici à mauvais escient pour gagner la confiance des consommateurs», explique à Blick Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole de Migros. «Le but est d'inciter les gens à saisir leurs informations bancaires.» Or, chez le géant orange, l'envoi des cartes-cadeaux est gratuit. Migros déplore que des escrocs utilisent ainsi sa marque à des fins frauduleuses.

Le géant orange appelle à la prudence, en particulier face aux offres et aux cadeaux particulièrement alléchants. Une adresse d'expéditeur ou une adresse Internet inhabituelle, des fautes d'orthographe, un logo incorrect ou encore une pression pour agir rapidement doivent notamment mettre la puce à l'oreille.

«En cas de doute, nous recommandons de vérifier les offres par l'intermédiaire des canaux officiels de Migros», conseille Prisca Huguenin-dit-Lenoir. L'enseigne lutte contre ces tentatives d'escroquerie en faisant examiner les cas qui lui sont signalés par ses services spécialisés internes. (kek/trad.jzs)