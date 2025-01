Voici combien vont coûter les sacs de recyclage de Coop et Migros

Les détaillants et les fabricants comme Migros, Coop, Nestlé ou Emmi lancent un nouveau système de collecte des déchets. Les détails sont désormais connus.

Benjamin Weinmann / ch media

Qu'il s'agisse de l'emballage Tetrapak d'un jus d'orange ou du gobelet en plastique d'un yaourt Emmi, la Suisse jette aujourd'hui une quantité énorme de matériaux qui pourraient être recyclés. En cause: le manque d'un système de recyclage avec un modèle de collecte adéquat.

Cela est en train de changer. Ce jeudi, à Berne, le sac de collecte Recypac a été présenté au public. Ce dernier vise à combler cette lacune en matière de recyclage en Suisse. En juillet dernier, les titres de CH Media, dont watson fait partie, avaient déjà révélé les plans pour ce projet.

Voici à quoi ressemblent ces fameux sacs. Image: dr

Derrière cette initiative de recyclage se trouvent des détaillants comme Migros, Coop, Lidl, Aldi et Spar, ainsi que de grands fabricants alimentaires tels que Nestlé, Unilever et Emmi. L’organisation sectorielle Recypac, fondée par ces entreprises, souhaite, selon ses propres déclarations, mettre en place un «recyclage uniforme, de qualité et à l’échelle nationale pour deux types de matériaux»: les briques de boissons et les emballages plastiques. Aujourd’hui, bien que des systèmes similaires existent, ils sont souvent limités à des initiatives privées dans certaines régions.

La ville de Berne fait partie des premières communes à lancer la collecte Recypac en collaboration avec les détaillants. Ce système est une bonne complémentarité aux collectes de tri déjà établies, explique Christian Jordi, directeur du service d'élimination des déchets et de recyclage de Berne. Dietikon, Greifensee, Oetwil an der Limmat et Schlieren ont également commencé à utiliser les sacs Recypac. Selon l’organisation, d’autres communes suivront dans les semaines à venir.

Les consommateurs peuvent acheter les sacs Recypac dans différentes tailles auprès des détaillants participants. Les prix recommandés pour ces sacs sont les suivants:

Prix par sac Recypac

17 litres: 1 franc

35 litres: 1.60 franc

60 litres: 2.40 francs

110 litres: 4 francs

Christopher Rohrer, responsable du développement durable chez Migros, espère que cette solution nationale uniforme permettra d'importants gains d'efficacité grâce à une économie d’échelle. Elle apportera également des avantages aux consommateurs:

«Ils devraient pouvoir collecter les mêmes types d’emballages dans le même sac partout en Suisse»

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich