Migros et Coop ont changé la manière de peser fruits et légumes

Depuis le 6 janvier, lors de la pesée des fruits et légumes, il faut aussi préciser le choix de l’emballage. Voici ce qui se cache derrière ce changement.

Les habitués des supermarchés connaissent bien la routine pour acheter des fruits et légumes : sélectionner le produit, le poser sur la balance, chercher l’intitulé sur l’écran, imprimer l’étiquette de prix, puis se rendre à la caisse. Désormais, cette procédure inclut une étape supplémentaire : à partir de maintenant, il faut préciser si les fruits et légumes sont non emballés, dans un sac plastique, un sac papier ou un sac en tissu réutilisable.

Ce changement s’explique par une modification de la réglementation suisse sur l’étiquetage des poids. À compter du 6 janvier, les détaillants suisses sont tenus de facturer uniquement le poids net des fruits et légumes, sans inclure celui de l’emballage. Auparavant, il était possible de compter le poids de l’emballage dans le poids net si celui-ci ne dépassait pas deux grammes.

Les grandes enseignes, comme Migros et Coop, ont déjà mis à jour leurs balances pour intégrer cette nouvelle exigence. Une question supplémentaire apparaît désormais à l’écran après chaque pesée. La règle concerne également Aldi et Lidl, où ce sont les employés en caisse qui effectuent la pesée des produits.

Il reste à savoir si cette mesure permettra réellement d’offrir plus de transparence aux consommateurs, comme le souhaitent les autorités. Pour de nombreux clients, cette étape supplémentaire pourrait sembler superflue, d’autant plus que l’impact du choix de l’emballage sur le prix est souvent minime. Lors d’un test, la différence de poids entre un produit « sans emballage » et un produit dans un « sac jetable » n’était que de 4 grammes. (adapt. jah)