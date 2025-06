Keystone

Sacs plastiques payants: Migros et Coop se fâchent avec la concurrence

Depuis 2016, la grande majorité des clients ont renoncé aux petits sachets en caisse. Les grandes surfaces souhaitent abandonner les accords mis en place, contre l'avis des deux géants oranges.

L'accord sur l'introduction de petits sacs en plastique payants aux caisses des magasins suisses avait été conclu en 2016. Puisqu'il a atteint ses objectif, il est désormais sur la sellette. La Swiss Retail Federation réfléchit en effet à résilier l'arrangement conclu avec la Communauté d'intérêt (CI) du commerce de détail.

Au vu des chiffres stagnants, l'association souhaite simplement supprimer le monitoring sur la distribution des sacs payants pour «il s'agit d'alléger l'administration».

De quoi on parle?

La Swiss Retail Federation regroupe de grands magasins tels qu'Ikea, Lidl, Landi ou Manor. La CI du commerce de détail rassemble les deux géants des supermarchés de Suisse, soit Coop et Migros, ainsi que sa filière Denner.

L'accord entre les deux entités avait été conçu dès le départ pour ne durer que jusqu'en 2025. Dans la SonntagsZeitung, la directrice de Swiss Retail Federation, Dagmar Jenni, a rappelé qu'il était censé prendre fin en 2025, si les objets fixés étaient atteints. Elle a déclaré:

«Les objectifs étant largement atteints, nous pensons pouvoir renoncer sans problème à la gestion et à la collecte des sacs plastiques, ainsi qu'aux coûts associés. Nous examinons donc avec nos membres si nous souhaitons renoncer à cette gestion et laisser l'accord expirer à la fin de l'année.»

L'accord stipulait également qu'il serait prolongé de deux ans si les objectifs fixés ne sont pas atteints. La Swiss Retail Federation n'envisage toutefois pas de supprimer l'obligation de payer les sacs plastiques distribués à la caisse, a ajouté Dagmar Jenni.

Quels sont les chiffres?

Par rapport à 2016, le nombre de sacs plastiques à usage unique aux caisses des magasins a baissé de 88% depuis la mise en place de l'accord.

Comme l'explique la SonntagsZeitung, en 2016, quelque 417 millions de sacs plastique à usage unique avaient été distribués. L'an dernier, ce chiffre s'élevait à 51 millions. Initialement, l'objectif était une réduction de 70 à 80%. Depuis des années, la valeur cible est donc dépassée.

L'association part donc du principe que l'introduction de l'obligation de payer pour les sacs plastiques a atteint tous les consommateurs soucieux de l'environnement. «Plus rien ne bouge», a relevé Dagmar Jenni. Dans cette situation, il y a deux possibilités pour la direction de Swiss Retail Federation.

Migros et Coop ne sont pas contents

La Swiss Retail Federation représente 1900 entreprises de commerce de détail employant environ 60 000 personnes. La CI du commerce de détail n'était pas joignable pour une prise de position dimanche, explique Keystone-ATS.

Mais selon la la SonntagsZeitung, Coop et Migros ne veulent pas renoncer aux accords mis en place en 2016 et 2019. Le second traitaient de la distribution gratuite de grands sacs plastique aux caisses des magasins, une pratique à laquelle la Swiss Retail Federation aimerait également revenir. Depuis, cela est devenu une source de tension entre les deux géants oranges et le reste des grands magasins suisses.

Les élus n'ont pas voulu s'en charger

Les sacs «Raschel» – sacs en filet fabriqués à partir d'un tissu tricoté, souvent utilisé pour emballer les fruits et légumes – avaient eux aussi occupé le Parlement à Berne à plusieurs reprises.

En 2012, le Conseil national et le Conseil des États ont chargé le Conseil fédéral d'interdire les sacs en plastique jetables afin de protéger l'environnement. Mais à l'automne 2016, le Parlement était revenu sur sa décision, et avait laissé au commerce de détail le soin de veiller à ce que moins de sacs à usage unique soient mis en circulation. (ats/joe)