Migros déploie ses distributeurs avec des prix «comme au magasin»

Le détaillant s'invite dans le créneau de Selecta: plusieurs automates oranges ont été installés en Suisse orientale et à Zurich. L'idée: des produits Migros et de marques accessibles à toute heure et au même prix qu'en magasin.

Benjamin Weinmann / ch media

En Suisse, on associe spontanément les distributeurs de snacks à Selecta. Cette entreprise helvétique historique, qui a tangué ces dernières années, exploite dans le pays environ 3000 automates remplis de bouteilles de Coca-Cola, de chewing-gums ou de préservatifs.

Mais la Migros s’invite désormais elle aussi dans cette niche. Elle a installé un premier distributeur orange en 2022 à Coire (GR), puis deux autres un an plus tard à Abtwil (SG). Andreas Bühler, porte-parole de la coopérative Migros Suisse orientale, à l’origine du projet, explique:

«Les expériences réalisées jusqu’ici sont bonnes et nous ont incités à déployer d’autres automates à des emplacements adaptés.»

Ces dernières semaines, de nouveaux appareils ont été installés à Wald (ZH) et à Wattwil (SG) ainsi qu'en ville de Zurich. «D’autres installations sont prévues dans les zones d’activité de Migros Suisse orientale et Migros Zurich», précise Andreas Bühler.

Un nouveau distributeur automatique Migros, celui-ci est à Zurich. Image: Stefan Ehrbar / ch media

Des Zweifel au thé froid Migros

Les automates de la Migros se distinguent toutefois de ceux, bien connus, de Selecta. Pour l’heure, ils ne sont prévus qu’à proximité immédiate de succursales Migros existantes, selon le porte-parole. A l’inverse, les machines Selecta se trouvent majoritairement à des arrêts de bus ou dans des gares CFF, où les loyers sont plus élevés en raison d’un trafic pendulaire massif.

Autre différence avec le leader du marché: les prix. Le distributeur met en avant une promesse affichée sur des panneaux: «Les mêmes prix que dans le supermarché Migros!» Selon l’emplacement, cela pourrait inciter certains clients à préférer, en soirée, l’automate Migros si le même produit s’avère nettement plus cher dans un Selecta voisin. Une bouteille de Coca-Cola coûte ainsi 1.50 franc, contre 3.90 francs dans un Selecta.

Les rayons des nouveaux automates Migros mêlent marques et produits maison: M&Ms, Snickers, chips Zweifel ou préservatifs Ceylor, mais aussi barres au chocolat et boissons protéinées issues des industries Migros, sans oublier le fameux thé froid maison. L’assortiment peut varier selon les lieux, précise Andreas Bühler.

A propos de Zweifel 👇 Vidéo: watson

Des automates Migros sous vidéosurveillance

Avec ces appareils, la clientèle doit pouvoir acheter une sélection de produits en continu et en dehors des heures d’ouverture. Selon Andreas Bühler, les futurs emplacements prioritaires seront donc des magasins Migros où il y a du passage même lorsque le supermarché est fermé.

Les automates, fournis par l’entreprise zurichoise Tresmer, sont gérés par les équipes des magasins concernés. Mais la Migros ne dévoile pas comment elle compte faire face aux actes de vandalisme, fréquents sur ce type d’équipement. Elle se contente de déclarer: «Nous avons déjà accumulé de l’expérience ces trois dernières années et mis en place des mesures de sécurité appropriées». On trouve sur les appareils des indications précisant qu’ils sont placés sous vidéosurveillance.

Des filiales Migros en libre-service

Ce n’est pas la première fois que Migros tente de s’imposer avec des concepts de libre-service. Avec son format Teo, elle a lancé il y a quelques années un mini-magasin ouvert 24 heures sur 24, proposant 850 produits et dépourvu de personnel de vente. L’accès se fait via la carte Cumulus ou une carte de crédit. Si les deux sites de Kloten (ZH) et Dietlikon (ZH) ont fermé au printemps dernier, Migros a maintenu ses six points de vente Teo en Suisse orientale. Le distributeur en a même ouvert deux nouveaux il y a quelques jours, à Kemptthal (ZH) et à Wetzikon (ZH).

Voici un magasin Teo. Image: Migros

En parallèle, le groupe de kiosques Valora développe son propre réseau de distributeurs automatiques sous la marque K-Kiosk. L’expansion a toutefois pris du retard. Initialement, l’entreprise ambitionnait d’en exploiter environ 300 d’ici fin 2022. Début 2023, on n’en comptait pourtant que 120. Aujourd’hui, Valora ne dévoile plus ses chiffres en détail. Selon sa porte-parole Alexandra Tschan, «plusieurs centaines» d’automates K-Kiosk sont actuellement en service en Suisse. L’entreprise ne communique ni sur les prix ni sur ses plans d’expansion.

Traduit de l'allemand