en partie ensoleillé
Economie

Critiqué, le boss de Migros explique les piliers de sa stratégie

Mario Irminger, Praesident der Generaldirektion MGB, .spricht waehrend der Bilanzmedienkonferenz der Migros, am Dienstag, 25. Maerz 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Le directeur général de Migros, Mario Irminger, s’est exprimé sur le plateau de l’émission Eco Talk de la SRF.Image: keystone

«Contrainte de suivre» les prix bas, Migros critique la concurrence

Invité de l'émission Eco Talk sur la SRF, le directeur général de Migros, Mario Irminger, a répondu aux critiques et détaillé la stratégie du groupe pour les prochaines années.
03.12.2025, 09:19

Suppressions de postes, baisse du chiffre d’affaires et lutte acharnée sur les prix: l’année a été rude pour Migros. Dans l'émission Eco Talk de la SRF, son directeur général Mario Irminger a expliqué la direction que le géant suisse de la distribution veut emprunter.

en un coup d'œil
Comment la Migros veut se repositionnerLa guerre des prix entre Migros et les autresLa différence entre Denner et MigrosLa fin de M-BudgetLa fête du personnelUn commentaire sur la concurrence

Comment la Migros veut se repositionner

Logos der Migros, von Hotelplan, Klubschule, Denner und Melectronics am Migros Hauptsitz am Limmatplatz, aufgenommen am Freitag, 2. Februar 2024 in Zuerich. Der Detailhandelskonzern sucht neue Besitze ...
Hotelplan, fondé par Gottlieb Duttweiler, a été vendu à un groupe allemand.Image: keystone

Migros a été vivement critiquée cette année pour s’être séparée de plusieurs filiales, notamment Hotelplan, dont la vente à l’Allemagne a suscité beaucoup d’incompréhension. Mario Irminger justifie ce choix:

«Nous voulons surtout proposer des biens et des services en Suisse»

Selon lui, la stratégie de retour durable sur la voie du succès repose sur trois piliers. Le premier concerne les rénovations et l’expansion du réseau de magasins. Il annonce:

«Nous allons ouvrir environ 140 nouveaux magasins ces prochaines années afin de répondre au besoin essentiel de proximité»

Beaucoup de ces nouvelles enseignes seront de petite taille, faute d’obtenir aujourd’hui de grandes surfaces commerciales. Parallèlement, environ 300 magasins existants seront rénovés.

Ce géant du tourisme biffe des postes après son deal avec Migros

Le deuxième pilier concerne l’offre: Migros veut redevenir concurrentielle dans les produits de boulangerie, le pain et le «convenience». Le troisième pilier vise l’assortiment à bas prix:

«Nous voulons renforcer notre assortiment de marques propres, qui a fait la force de Migros»

La guerre des prix entre Migros et les autres

Brotteig wird nach altem Rezept und traditioneller Ruhezeit verarbeitet und anschliessend im Ofen gebacken, in der traditionsreichen Baeckerei Schillig von Christian Schillig in Buerglen im Kanton Uri ...
Du pain pour moins d’un franc: comment est-ce possible?Image: keystone

La guerre du pain a dominé l’actualité: Aldi a lancé un pain à moins d’un franc, obligeant Migros à s’aligner. Mario Irminger concède: «Nous avons été contraints de suivre». Il se montre critique:

«Ce n’est vraiment pas une bonne situation»

Migros ne peut pas soutenir de telles pratiques. Le jugement est sans appel: «Nous trouvons cela faux».

La guerre des prix continue en Suisse: un géant entre dans la course

Il défend toutefois la stratégie prix bas: le commerce alimentaire suisse est historiquement très dépendant des promotions, bien plus que les pays voisins. Comment proposer des prix encore plus bas? Mario Irminger répond:

«Migros a le potentiel de devenir encore plus efficace»

La coopérative travaille également à acheter moins cher.

La différence entre Denner et Migros

Die Denner Filiale an der Scheibenstrasse, fotografiert am Mittwoch, 26. April 2023 in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Denner est une filiale discount de Migros.Image: KEYSTONE

Où se situe aujourd’hui la différence avec un discounter comme Denner? Mario Irminger admet: «Si vous comparez les articles essentiels, vous verrez qu’il n’existe pratiquement plus qu’un seul prix. Avec le temps, tout le marché s’aligne». Comme cela a été le cas pour le pain.

Ces nouvelles étiquettes révèlent une stratégie de Migros

Le directeur de Migros rappelle toutefois une distinction fondamentale: un discounter propose 3000 à 4000 articles, un supermarché entre 12 000 et 30 000. «L’assortiment d’un supermarché est immensément large, celui d’un discounter extrêmement ciblé.»

La fin de M-Budget

Warenkorb mit Migros-Produkten, M-Budget Produkten und Markenartikeln, aufgenommen am 20. Januar 2005 im Migros Limmatplatz in Zuerich. Migros zaehlt zu den groessten Anbietern in der Schweiz. Das Ver ...
M-Budget, une marque culte.Image: KEYSTONE

Migros veut développer le segment bas prix tout en mettant fin à M-Budget. Contradictoire? Mario Irminger explique: «La lisibilité du rayon doit être bonne. Nous regroupons les marques propres diffuses». Objectif: concentrer l’offre sur la marque la plus forte, Migros.

La fête du personnel

KEYPIX - Die Jubilaeumsshow der Migros vor rund 20 000 Mittarbeiten der Migros ist im Gange, anlaesslich des zweitaegigen Jubilaeumsfest 100 Jahre Migros unter dem Titel, Merci-das Fest, fuer rund 40 ...
Le grand spectacle du centenaire de Migros a réuni environ 40 000 collaborateurs à Mollis (GL).Image: keystone

La fête des 100 ans de Migros a aussi fait couler beaucoup d’encre. Certains médias parlaient même d’un flop. Mario Irminger réfute: pour lui, c’était l’un des moments forts de ces deux dernières années.

«La joie était immense.»

Un commentaire sur la concurrence

coop
Le patron de Migros félicite Coop.Image: Keystone

En conclusion, Mario Irminger s’accorde un commentaire rare sur la concurrence:

«Coop a géré ses affaires de manière très sérieuse»

Traduit de l'allemand


