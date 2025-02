Les clients raffolent des gammes à petits prix de Coop et Migros – mais savez-vous quels produits sont les plus achetés? Image: Moment RF

Voici les produits M-Budget et Prix Garantie les plus vendus

Dans les rayons de Migros ou de Coop, les Suisses sont bien nombreux à aimer les petits prix de M-Budget ou Prix Garantie. Palmarès des meilleures ventes.

Coop a connu une année 2024 réussie, notamment grâce à la forte demande pour sa gamme Prix Garantie. Nous nous sommes demandés: quels sont les articles les plus vendus de cette ligne à bas prix? Vous pouvez deviner?

Petit indice: seuls des produits alimentaires figurent dans le top des ventes.

Le top 3 de Prix Garantie:

Polyvalent et aliment de base dans de nombreuses cultures

Les oeufs sont une excellente source de protéines.

Un compagnon de nombreux repas

La population suisse mange toujours plus de poulet, sa consommation atteint plus de 15 kilos par année et par habitant.

Vient de très loin, mais n'est toujours pas considéré comme «exotique»

Un petit moment de répit... Êtes-vous un enfant Migros ou Coop ? Migros Coop Je suis un enfant d'Aldi ou de Lidl. Ha ha. Ni l'un ni l'autre (et oui c'est possible) Voter

Le top 10 de M-Budget:

L'ami de certains dès le matin.

Avec ou sans pulpe?

Il a un nom anglais très classe

Il vous fait craquer à la caisse

Également dans le top 3 chez Coop

Vous aviez deviné? Les prochains sont plus surprenants...

Un délice, fondu ou cru.

Le seul légume du classement

Lui aussi était dans le top 3 de Coop

A la poêle, au four ou dans un sandwich...

Une nouveauté

Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Quels sont vos produits préférés à vous? Laissez-nous un commentaire👇

(thw)

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder