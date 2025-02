L’ère de l’omniprésence du jus d’orange sur les tables des consommateurs touche à sa fin. migros/getty/watson

Pourquoi Migros et Coop ont dû augmenter le prix du jus d'orange

Autrefois indispensable sur la table du petit-déjeuner, le jus d'orange se mue petit à petit en produit de luxe. Au point d'amorcer sa disparition? On fait le point auprès de Coop et Migros.



Conditions météorologiques extrêmes, maladie dévastatrice, contraintes d'approvisionnement, explosion des prix sur le marché mondial: l’ère du berlingot de jus d’orange bon marché touche à sa fin. Les deux géants oranges de la grande distribution, Coop et Migros, ne font pas exception. Leurs gammes ont toutes connu des hausses de prix considérables ces deux dernières années.

Un dragon ravageur

C'est en Floride, aux Etats-Unis, que les graines de la discorde ont été plantées. Autrefois fleuron de la production, l’agrumiculture du «Shining State» - dont les plaques d'immatriculation des véhicules sont toujours fièrement ornées de deux oranges - a été réduite à néant. En cause? Une maladie incurable qui décime les vergers: le huanglongbing (HLB), aussi appelé «maladie du dragon jaune».

Un arbre atteint du HLB, ou «citrus greening», en anglais. Getty Images South America

Derrière ce nom aux consonances presque maléfiques, une infection transmise par un insecte vecteur, le psylle, qui empêche les fruits d’arriver à maturité. Une fois l'arbre infecté, il n'y a rien à faire. L'arbre meurt en quelques années. Voire en quelques mois.

Il n'existe actuellement aucun remède contre cette maladie qui est apparue en Chine au début des années 20 avant de se propager en Amérique. L'unique solution consiste à d'arracher l'arbre. Et si les laboratoires du monde entier se démènent pour développer un arbre résistant, la recherche est lente, car les orangers mettent jusqu'à huit ans pour porter des fruits. Au rythme où progresse l'épidémie, la solution menace d'arriver trop tard.

Au cours des vingt dernières années, la production des célèbres orangeraies de Floride, qui fournissaient autrefois la majorité du jus américain, a ainsi diminué de 92%. Le peu de fruits qui restent sur les arbres se retrouve emporté par les ouragans, de plus en plus destructeurs dans cet Etat.

Après la crise des agrumes au début des années 2000, l’étiquette 100% Floride a commencé à disparaître des berlingots. Universal Images Group Editorial

Si la Floride est la plus durement touchée, le psylle a été détecté dans sept des dix principaux pays producteurs d'oranges, décimant des plantations entières dans plus d'une cinquantaine de pays. A commencer par le plus grand importateur mondial, le Brésil. L'an dernier, le taux d’infection du psylle y est passé de 20% à environ 42%, après que l'insecte a développé une résistance aux traitements par produits chimiques.

En 2024, le Brésil a réduit sa production de 24%, marquant ainsi une troisième année difficile consécutive pour les récoltes mondiales. Getty Images South America

A cela s'ajoutent des sécheresses à répétition et des intempéries liées au réchauffement climatique, ainsi qu'une hausse des coûts de production. Le résultat était inévitable. En 2024, le cours du jus d’orange a atteint des sommets historiques.

«C'est une crise. Nous n'avons jamais rien vu de tel, même pendant les fortes gelées et les ouragans» Kees Cools, président de l'Association internationale des jus de fruits et légumes (IFU), au Financial Times, en mai 2024

Bien que l'Europe et l'Australie soient désormais les seuls endroits au monde encore préservés de la maladie du dragon, les scientifiques craignent qu'il s'agisse d'une question de temps avant les orangeraies européennes ne soient touchées à leur tour. Au point que certains producteurs et distributeurs réfléchissent déjà à se rabattre sur des alternatives: jus de pomme, de raisin ou d’abricot, plus accessibles et moins dépendants des aléas climatiques.

Et les consommateurs suisses?

En Suisse, la hausse du prix du jus d'orange est déjà une réalité pour les consommateurs. Chez Coop et Migros, les gammes d’entrées de prix comme M-Budget et Prix Garantie ont vu leurs tarifs s’envoler de près de 35% l'été dernier, passant de 1,90 franc à 2,60 francs le litre pour le jus d'orange M-Budget. Celui de Prix Garantie, lui, s'élève même à 2,95 francs.

Un coût auquel le jus d'orange s'est stabilisé depuis, mais nos grands distributeurs ne sont pas à l'abri des aléas du marché et des fournisseurs, comme nous l'a confirmé Coop par le biais de son porte-parole.

«Nous continuons à être affectés par la situation actuelle et l'évolution du marché du jus d'orange. Nous sommes toujours en négociation avec différents fournisseurs. Les demandes de prix de la part des fournisseurs sont examinées très attentivement et nous ne les répercutons que si cela est absolument inévitable» Sina Gebel, porte-parole de Coop, auprès de watson

«En collaboration avec nos fournisseurs, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir offrir à notre clientèle du jus d'orange de la qualité souhaitée. Actuellement, la disponibilité est assurée», tient encore à rassurer Coop.

Au milieu de la crise mondiale des oranges, Migros se veut également rassurante. L'entreprise, dont le Brésil demeure le principal fournisseur d'oranges à jus, nous assure prendre des «mesures proactives» pour garantir la sécurité de l'approvisionnement et la qualité des produits. «Grâce à ces mesures, Migros reste déterminée à offrir à sa clientèle les meilleurs produits, même en période difficile», assure-t-elle.



«Tant que les récoltes et les marchés des matières premières le permettent à des conditions raisonnables, nous continuerons à proposer du jus d'orange 100% dans notre assortiment» Migros, dans un communiqué pour watson

En attendant, le jus d'orange demeurant un produit très apprécié, le géant orange dit «surveiller en permanence le marché pour suivre ses derniers développements».

Migros nous assure aussi ne pas avoir connaissance d'avoir déjà dû retirer une denrée alimentaire de son assortiment parce que sa production devenait trop chère ou trop compliquée. Image: KEYSTONE

Si sa place semble assurée sur les étals des supermarchés, il est aussi possible que le jus d’orange, autrefois star incontestée du petit-déjeuner, perde un jour de lui-même son intérêt aux yeux des consommateurs.

Aux Etats-Unis, le déclin est déjà amorcé, selon Andrés Padilla, expert américain en approvisionnement en agrumes chez Rabobank, une banque au service du secteur agricole, dans The Atlantic. Snobé au profit d'autres boissons comme le thé, le café, les sodas, les boissons énergisantes et les eaux en bouteille - souvent perçues comme des alternatives plus saines et moins sucrées - notre bon vieux jus d'orange serait-il entré dans son crépuscule?