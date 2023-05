Migros augmente ses tarifs dans un secteur très précis

Les clients qui se font livrer leurs achats à domicile par Migros devront bientôt débourser davantage en fonction du créneau horaire. La raison invoquée: l'amélioration de la charge de travail de la logistique. On passe en revue les nouveaux tarifs et combien vous payez chez Coop, Aldi et Cie.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Suisse»

Migros est le plus grand fournisseur de produits alimentaires. Avec un chiffre d'affaires de 328 millions de francs en 2022, le service Migros.ch représente une part de marché de 48% selon les chiffres de la société de conseil Carpathia. Désormais, le numéro un du marché augmente ses prix, ou du moins pour certains créneaux horaires.

Dans un mail adressé à sa clientèle, Migros écrit que les livraisons effectuées pendant les heures de forte affluence seront désormais majorées d'un à deux francs. Il en va de même pour les fenêtres de livraison plus précises, pour lesquelles le service est garanti dans un délai de 90 minutes.

En effet, plus la fenêtre de livraison est grande, plus il est facile d'en combiner. En revanche, si les livraisons sont garanties dans un laps de temps plus court, il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs trajets par jour dans la même région.

Concrètement, les suppléments mis en place dès maintenant sont les suivants:

1 franc supplémentaire pour les livraisons du lundi à partir de 16h30, pour les livraisons dans un créneau précis de 90 minutes du mardi au jeudi et pour les livraisons à partir de 16h30 le vendredi.

2 francs supplémentaires pour une fenêtre de livraison de 90 minutes le lundi et le vendredi, ainsi que pour les livraisons avant 16h30 le samedi.

En contrepartie, Migros baisse également les prix des livraisons les jours où la logistique est la moins sollicitée, à savoir le mercredi et le jeudi. En principe, les courses d'une valeur supérieure à 200 francs continuent de coûter 2.90 francs. Mais les commandes d'une valeur supérieure à 240 francs sont désormais gratuites ces deux jours. Selon Migros, ce nouveau modèle de prix doit permettre d'optimiser l'utilisation de la logistique et des livraisons.

Migros n'est pas le seul fournisseur à avoir augmenté ses frais de livraison. C'est ce que montre une analyse de CH Media dont watson fait partie. En effet, les consommateurs doivent payer plus cher qu'en août de l'année dernière chez les fournisseurs suivant:

Aldi facture désormais 11.90 francs pour les commandes à partir de 50 francs (contre 9.90 francs auparavant) pour son service de livraison Aldi-now. Les commandes à partir de 80 francs coûtent dorénavant 9.90 francs (contre 7.90 francs), celles à partir de 100 francs 6.90 francs (contre 4.90 francs). En revanche, la zone de livraison a été étendue. Dans certaines communes moins centrales, les frais de livraison sont plus élevés, entre 16.90 et 19.90 francs.

Coop demande un supplément de 5 francs pour les livraisons le jour même dans les régions où ce service est proposé.

(Traduit et adapté par Pauline Langel)

Des photos étranges prises dans des supermarchés américains: