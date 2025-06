Voici à quel point les prix ont évolué chez Migros, Coop, Aldi et Lidl

L'agence économique AWP a publié son dernier comparatif des prix en Suisse. Elle révèle les variations de prix de 30 produits dans quatre magasins de Suisse.

Les prix des aliments et des boissons sur Migros Online et Aldi-now.ch ont connu plus de variations entre mai et juin que dans les supermarchés en ligne de Coop et Lidl. Fait surprenant, le coût des carottes a pratiquement augmenté de moitié partout.

Avec des prix ayant changé pour dix produits en un mois, le supermarché en ligne de Migros se distingue comme le champion des variations tarifaires. Les prix des citrons, des bananes, des tomates en grappes, des courgettes, des yogourts nature, de l'huile de tournesol et du sucre blanc ont baissé. À l'inverse, ceux des pommes de terre, des oignons et des carottes ont augmenté.

Avec des variations de prix concernant huit produits sur la période observée, Aldi arrive juste derrière Migros. L'évolution est particulièrement marquée, à la hausse comme à la baisse, pour les citrons, le riz long grain et les oignons.

Dans le relevé mensuel de l'agence AWP, il ressort en particulier que les prix des carottes ont quasiment augmenté de moitié dans tous les supermarchés en ligne:

«Ce n'est pas très logique, mais les prix sont plus élevés en été qu'en hiver, car les carottes proviennent de Suisse» Daniel Erdin, responsable du service de statistique Agristat à l'Union suisse des paysans (USP).

Les légumes cultivés dans notre pays ont en effet des coûts de production plus élevés.

Sur six mois, on observe un pic des variations de prix entre février et avril, notamment chez les deux discounters Lidl et Aldi, après un début d'année relativement stable.

Le panier de courses AWP suit l'évolution des prix d'une trentaine de produits disponibles sur les portails en ligne de Migros, Coop, Lidl et Aldi.

(awp/ats)