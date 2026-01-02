Vidéo: watson

«Il n'y a aucun mot pour décrire l'horreur que c'était»

Après l’incendie meurtrier du Constellation à Crans-Montana, une jeune femme de 19 ans témoigne de la nuit d’horreur et du choc qui frappe toute la station.

Lucas Zollinger Hanna Hubacher

Le soir qui a suivi la nuit de la Saint-Sylvestre endeuillée par un terrible incendie qui a fait une quarantaine de morts au moins et 115 blessés à Crans-Montana, de nombreux habitants se sont réunis sur une place située à proximité du bar Le Constellation.

Des bougies ont été allumées et des fleurs déposées en hommage aux victimes. Les gens se sont rapprochées, échangeant quelques mots à voix basse, cherchant à se soutenir les unes les autres.

Jeudi soir, une veillée spontanée a été organisée sur une place près du lieu du drame en hommage aux victimes de l'incendie. Image: watson

Sur place, beaucoup peinent encore à exprimer ce qu’ils ont vécu. «C’est indescriptible», nous a confié un jeune homme.

Une jeune femme de 19 ans, originaire de Crans-Montana, venue sur la place avec une amie, se trouvait devant le bar au moment du drame, la nuit précédente. «Nous avons tout vu». Elle nous raconte l'indescriptible et comment elle a traversé cette nuit-là.