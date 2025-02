Suite à un article de watson: Migros Online supprime les réductions de bonus en cas de maladie. Image: watson

Migros Online cède à la pression sur les bonus

Au cours des dernières semaines, des critiques ont été émises à l'encontre de Migros Online et de ses conditions de travail. Le groupe a réagi et supprimé les réductions de bonus controversées.



Migros Online est sous le feu des critiques en raison de ses conditions de travail, comme nous le révélions dans un article début février. Désormais, la boutique en ligne du détaillant renonce à réduire le bonus de ses collaborateurs en cas de maladie.



Jusqu'à présent, lorsqu'un employé de Migros Online était absent pour cause de maladie ou d'accident du travail, il devait s'attendre à recevoir moins de bonus, voire pas de bonus du tout. Or, l'entreprise a décidé qu'à partir du mois de mars, aucun bonus ne serait supprimé pour cause de maladie, comme l'indique un communiqué du syndicat Unia publié vendredi.

Le personnel de tous les sites logistiques en a été informé cette semaine, écrit Unia. Une revendication centrale des employés a ainsi été mise en œuvre.

Accusations diverses

Les collaborateurs des centres logistiques de Migros Online avaient auparavant dénoncé de nombreux dysfonctionnements, qui ont d'abord été rapportés par watson puis par l'émission SRF «Kassensturz». Selon Unia, les griefs portent notamment sur «une pression extrême au rendement, le non-respect des prescriptions en matière de santé, une organisation du travail peu transparente et une répression antisyndicale».

Les collaborateurs des centres logistiques de Migros Online avaient auparavant dénoncé de nombreux abus. Image: KEYSTONE

Les employés considèrent le système salarial comme particulièrement injuste, avec un salaire de base bas et un système de bonus qui exerce une pression sur les travailleurs. Lorsque les équipes travaillent bien, elles reçoivent de l'argent supplémentaire. Ceux qui sont défaillants profitent jusqu'à présent moins, voire pas du tout, de la gratification.

Migros examine l'éventualité d'un salaire fixe

Migros confirme que la filiale a décidé, en collaboration avec les commissions du personnel, de supprimer dans un premier temps ces réductions en cas de maladie à partir de mars. La porte-parole de Migros Prisca Huguenin-dit-Lenoir, interrogée par l'AWP, indique:

«Il n'y aura donc plus de déductions de bonus»

Dans un deuxième temps, des négociations sur le système de bonus et un éventuel salaire fixe seraient menées avec les commissions du personnel. Migros Online aurait laissé entrevoir une mise à jour pour le mois d'avril.

Migros rejette catégoriquement le reproche d'attitude antisyndicale. Les collaborateurs de Migros Online auraient expressément l'autorisation de parler à tout moment avec le syndicat de leur choix ou d'adhérer à un tel syndicat.

Et à Huguenin-dit-Lenoir de conclure: