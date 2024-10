Migros ferme Bestsmile et voici ce que vont devenir ses clients

Bestsmile promettait des dents alignées. Image: Nik Faim

Le groupe Migros ferme sa start-up de redressage des dents. Le géant orange n'en a jamais été satisfait.

Chez Migros, les changements s'enchaînent. Le géant de la distribution a annoncé la fermeture de Bestsmile, start-up spécialisée dans le réalignement des dents. De toute façon, Migros n'a jamais vraiment trouvé le sourire avec cette acquisition.

Malgré de grandes ambitions lors de son entrée dans le capital en 2019, puis de la prise de contrôle totale en 2022, Bestsmile a principalement généré des pertes pour Migros. Après plusieurs tentatives de sauvetage via des programmes d’économies, le groupe a décidé de mettre fin à cette activité, comme annoncé mardi.

Les 27 sites de Bestsmile seront «probablement fermés progressivement», laissant des centaines d’employés sans emploi. Migros a déclaré:

«Malheureusement, une réduction d’effectifs semble inévitable»

Que vont faire les clients?

Les clients de Bestsmile auront la possibilité de poursuivre leur traitement dans les centres dentaires appartenant également à la filiale santé de Migros, Medbase. Ces centres, répartis sur 43 sites à travers la Suisse, emploient plus de 300 dentistes et spécialistes en orthodontie, implants dentaires, chirurgie buccale et hygiène dentaire.

Migros avait acquis Bestsmile via Sparrow Ventures, son véhicule d’innovation aujourd’hui liquidé. A l’époque, l’investissement avait été justifié par la «totale confiance» des responsables de Sparrow dans les fondateurs de Bestsmile, convaincus par leur motivation, ambition et expertise. «Nous sommes ravis d’être partenaires à bord», avaient-ils déclaré. Une évaluation que Migros a dû revoir a posteriori.

En effet, il semble que les chiffres présentés lors de l’acquisition de Bestsmile auraient été trompeurs. Des sources internes affirment que Migros a été dupée lors de la transaction. Ce soupçon a été confirmé en début d’année par Migros auprès de CH Media (groupe auquel appartient watson): «Lors de la vérification du rapport annuel 2021 de Bestsmile, des irrégularités ont été découvertes à l’automne 2023», avait précisé le groupe. Ce rapport annuel avait été rédigé sous la responsabilité du trio fondateur de Bestsmile: Ertan Wittwer, Philip Magoulas et Marcel Kubli.

