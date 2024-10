Cette célèbre marque de mode va survivre à la faillite

La chaîne de magasins de mode a fait faillite, mais les vêtements et les chaussures Esprit pourraient à nouveau être disponibles à l'avenir.

Florence Vuichard / ch media

Moins 70%. Les liquidateurs d'Esprit attirent les chasseurs de bonnes affaires dans certaines succursales avec des rabais importants. C'est le cas à Lausanne. Les invendus de la chaîne de vêtements en faillite ne sont visiblement pas encore tous liquidés. En revanche, la plupart des filiales de la marque sont fermées, de nouveaux locataires doivent s'installer dans les locaux des magasins.

Mais Esprit n'a pas dit son dernier mot. La marque devrait continuer à exister, comme on vient de l'apprendre. Le distributeur de chaussures allemand Deichmann achète les droits de la marque du groupe de mode en faillite pour l'Europe et les Etats-Unis. En Suisse, Deichmann est présent avec les chaînes Dosenbach et Ochsner Sport. Deichmann n'achète pas seulement les droits sur les chaussures, mais aussi ceux sur les vêtements Esprit. Ces derniers sont toutefois cédés à Theia Brands, une entreprise qui s'est spécialisée dans les marques en faillite et qui veut les faire revivre.

En août déjà, les fans de mode d'Esprit ont pu reprendre espoir: un acheteur potentiel s'était profilé pour les droits de la marque européenne. En effet, l'investisseur financier Alteri, est entré en scène pour la première fois. Les chaînes Street One et Cecil faisaient déjà partie de sa participation dans la mode CBR Fashion. Mais Alteri a été évincé par Deichmann lors de la procédure d'appel d'offres.

Il est plus qu'incertain qu'Esprit puisse ainsi renouer avec sa période dorée. L'expert en marketing Martin Fassnacht, de l'école supérieure d'économie WHU de Düsseldorf, s'est montré plus que sceptique cet été auprès de l'agence de presse allemande DPA:

«La marque est très populaire et était autrefois considérée comme culte. Mais l'ancienne force de rayonnement n'est plus là. On ne sait plus très bien ce qu'Esprit représente.»

Cela se voit aussi dans les statistiques: les chiffres d'affaires ont baissé, les bénéfices n'ont pas été au rendez-vous et le réseau de magasins a été fortement amoindri. En 2010, il y avait encore plus de 1100 magasins Esprit dans le monde, en 2023, il n'y en avait plus que 147. Puis la société a fait faillite en Europe. Fin mars, c'était également la fin en Suisse. Les 23 magasins de la filiale locale de la chaîne de vêtements Esprit, basée à Hong Kong, sont restés fermés et environ 150 collaborateurs ont perdu leur emploi.

Les 19 magasins Esprit gérés par des franchisés en Suisse n'étaient pas directement concernés par la faillite, mais ils ne recevaient plus de marchandises et ont donc été fermés ou transformés en magasins d'autres marques.