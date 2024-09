Jenna Ortega en mode Burtoncore. Image: watson / dr

La tendance Burtoncore est partout et ça énerve les «vrais» gothiques

Avec la sortie de Beetlejuice Beetlejuice au cinéma, l'esthétique des films de Tim Burton revient hanter les réseaux sociaux et les magazines féminins, qui se sont emparés de la tendance. Une réappropriation qui n'est pas du goût des gothiques. On vous raconte.

Plus de «Société»

Vous pensiez que le style gothique se résumait à porter des vêtements noirs, des boots noires, du crayon noir autour des yeux façon Marilyn Manson? Détrompez-vous.

(Mais oui, le type chelou qui écrase des poussins sur scène, comme le raconte la légende urbaine - by the way c'est faux.)

Marilyn Manson, on situe? Image: AP/AP

Bref, depuis peu, un vent nouveau souffle sur les réseaux sociaux avec la tendance du Burtoncore. L'idée? Vous prenez l'esthétique dark et mélancolique des films de Tim Burton, vous y ajoutez une grosse louche de modernité, une cuillère de glamour. Vous shakez ça jusqu'à avoir mal aux bras et boom! Burtoncore, baby. Gothique but make it cute.

Mais ce charmant cocktail ne plaît pas aux puristes du mouvement gothique. Décryptons ensemble le pourquoi du comment ça emmerde les gens sapés en noir before it was cool.

Burtonquoi? Pourquoi ils sont fâchés, les gens?

D'abord, plongeons dans la tendance du Burtoncore. Non, posez-moi ce costume de Mister Jack, ça n'a rien à voir, c'est pour Halloween, ça. La tendance qui affole les réseaux en ce moment reprend les codes visuels des films de Tim Burton, où dentelles noires, corsets et maquillage sombre s'entremêlent avec une pince de filtres et une touche de mode. Le dernier en date, Beetlejuice Beetlejuice, sorti au début du mois, n'échappe pas à la règle.

Ce revival du style séduit autant les amoureux de l'esthétique macabre que ceux qui souhaitent donner à leurs tenues un twist «dark chic». Un mariage audacieux, qui a rapidement fait grimper le hashtag dans les tendances.

Mais nous le disions, tout le monde n'est pas conquis. Surtout pas les vrais gothiques, ceux qui cultivent l'underground depuis des décennies, en rejetant tout ce qui a un lien de près ou de loin à la mode mainstream.

Autrefois marginalisés, les puristes n'apprécient pas particulièrement que leur look devienne aujourd'hui l'apanage des influenceurs à paillettes. C'est ce qu'explique cette TikTokeuse:

Pour eux, le gothique est bien plus qu'un look: c'est une philosophie, un état d'esprit, et surtout, un rejet des normes sociales. Voir leur style se transformer en une version instagrammable? Trahison.

Dark but cute

Le Burtoncore a quelque chose de paradoxal: il glamourise la mélancolie. Il s'agit moins de célébrer la douleur, l'étrangeté et la marginalité qui définissaient les premiers films de Burton, que de les rendre séduisants et... consommables. Les filtres Instagram et les paillettes ajoutent une couche de superficialité là où les gothiques voyaient autrefois une forme d'expression pure et radicale de leur différence.

En d'autres termes, là où Tim Burton nous racontait les histoires d'âmes torturées et inadaptées à la vie en société, le Burtoncore a transformé cette mélancolie en une mode comme une autre, qui fait les beaux jours des magazines féminins.

Exemple chez Elle: So chic: un enterrement dans le clip de Taste Sabrina Carpenter, avec Jenna Ortega. Image: elle.fr

Quoi qu'en disent les puristes, ce mélange des genres a tout de même un certain charme. L'univers gothique continue d'attirer les générations les unes après les autres, toutes fascinées par la magie noire des mondes oniriques. La tendance Burtoncore permet aujourd'hui de s'approprier cet univers, tout en le réinventant et le modernisant.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette esthétique revient titiller les réseaux sociaux et les pages mode des magazines. Lors de la sortie de la série Mercredi sur Netflix en 2022, c'est le Wednesdaycore, du nom du personnage en anglais, qui avait eu droit à son quart d'heure de gloire. Une série déjà réalisée notamment par... Tim Burton.

Jadis, les «vrais gothiques» avaient un peu moins tapé du poing sur la table, mais il faut dire qu'on était déjà en pleine indigestion de Barbiecore avant même la sortie du film rose et pénible.

Et Tim Burton, dans tout ça? Il n'a (pour l'heure) pas commenté la tendance qui porte son nom. Lui qui a toujours mis en avant les marginaux, les égarés et les inadaptés sourit peut-être de voir ses créatures gothiques traverser les décennies pour finir en icônes de mode sur TikTok. Ou pas. Au moins, le temps que durera la tendance, les vrais gothiques se feront un peu moins emmerder. Enfin, espérons-le.