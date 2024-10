Une marque de luxe suisse licencie un quart de son personnel

Bally ne connait pas de répit. La marque prévoit désormais de licencier près d'un quart de son personnel en Suisse.

Gerhard Lob / ch media

Plus de «Suisse»

La marque de luxe Bally va probablement licencier environ 70 des 260 personnes qu'elle emploie au Tessin. En août, l'entreprise avait annoncé un changement de propriétaire en faveur du fonds américain Regent LP. Lundi après-midi, la nouvelle direction de l'entreprise a rencontré les employés et leur a annoncé que les licenciements concerneraient aussi bien les départements de production que les départements administratifs. L'entreprise a son siège national et international à Caslano (TI), au bord du lac de Lugano, depuis l'an 2000.

De nouvelles réductions à l'avenir n'ont pas été évoquées, a déclaré Paolo Coppi, du syndicat chrétien OCST, dans un reportage diffusé par la chaîne RSI. Certains des travailleurs, pour la plupart des frontaliers italiens, ont fait part de leur consternation.

L'entreprise n'a pas officiellement publié de chiffres. Elle a indiqué dans un bref communiqué qu'un «processus de restructuration» avait été lancé «afin de créer les conditions nécessaires pour un développement durable et à long terme». Bally soutient que l'ensemble du processus se déroulera dans le respect des normes en vigueur et dans le cadre d'un dialogue ouvert avec les syndicats. Les autorités seront informées en conséquence, ajoute-t-elle.

Changement de propriétaire et de chef

La marque de mode Bally a été vendue en août par Jab Holding à la société d'investissement américaine Regent. Le portefeuille de Regent comprend, outre divers titres de presse, des marques de luxe comme Escada et Club Monaco. Nicolas Girotto, qui a dirigé Bally pendant de nombreuses années, a entre-temps quitté l'entreprise. Depuis le mois d'octobre, l'entreprise est dirigée par Ennio Fontana, qui a auparavant dirigé la marque de mode Dsquared2 et a travaillé pour la marque italienne Roberto Cavalli de 2020 à 2023.

Bally est sans doute la marque de mode suisse la plus connue au monde. L'entreprise a été fondée en 1851 à Schönenwerd, dans le canton de Soleure. Depuis, elle a changé de mains à plusieurs reprises. Le Tessin n'abrite pas seulement l'administration, mais aussi une partie de la production. Environ 180 000 paires de chaussures y sont fabriquées chaque année, ce qui correspond à un quart de la production annuelle mondiale de chaussures Bally. Depuis quelques années, le principal débouché de Bally est la Chine. L'entreprise compte environ 1450 collaborateurs dans le monde entier.

Par le biais de la Fondation Bally, la marque de mode entretient également au Tessin l'espace culturel Villa Heleneum, où ont lieu d'importantes expositions d'art. La ville de Lugano a loué à la fondation la villa située dans un cadre de rêve au bord du lac de Lugano pour une durée de cinq ans. Le vice-président de la ville, Roberto Badaracco, a déclaré qu'une résiliation serait possible au plus tôt entre mi-2025 et début 2026. Jusqu'à présent, il n'a toutefois reçu aucun signal en ce sens. Il précise que la fondation est une personnalité juridique distincte de l'entreprise.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci