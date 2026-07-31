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Deux morts en Valais et à Laax dans des chutes en parapente

Ces trois derniers jours ont été meurtriers. Quatre accidents ont coûté la vie à des parapentistes en Suisse.

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Deux parapentistes ont perdu la vie jeudi après-midi près de Bourg-St-Pierre (VS) et de Laax (GR). Ils avaient 53 et 24 ans. Au total, quatre accidents mortels de parapente sont survenus ces trois derniers jours en Suisse.

Le quinquagénaire de nationalité suisse a chuté en fin d'après-midi sous la falaise située sous le Six du Chardon, dans le vallon de Valsorey (VS), indique la police valaisanne vendredi. Des témoins ont donné l'alerte, mais les secouristes engagés par l'Organisation cantonale valaisanne des secours n'ont pu que constater le décès de la victime.

Mardi à Naters (VS), mercredi à Rufi (SG)

Le même jour, un parapentiste de 24 ans a chuté près de Laax (GR). Il s'est écrasé à proximité de la montagne du Crap Ner. Le malheureux s'était élancé dans le Haut-Valais et était parvenu jusqu'aux Grisons, indique la police cantonale vendredi.

Près du Crap Ner, il s'est écrasé sur un versant pentu. Les secouristes de la Rega n'ont pu que constater son décès. Les polices valaisanne et grisonne enquêtent respectivement dans ces deux cas d'accident aérien, sous la direction du Ministère public de la Confédération (MPC).

Mercredi déjà, une parapentiste a trouvé la mort en chutant à Rufi (SG). Un jour plus tôt un homme de 35 ans a perdu le contrôle de son parapente près de Naters (VS) pour des raisons encore inexpliquées. Il a succombé sur place à ses graves blessures.

Plusieurs accidents de ce type étaient déjà survenus durant la première quinzaine de juillet. Il y a deux semaines, la Fédération suisse de vol libre (FSVL) avait averti que les périodes de canicule persistante et la sécheresse avaient un «impact non négligeable sur les conditions de vol». Les turbulences dans l'air et les rafales y sont alors plus nombreuses.

En pleine canicule, une prudence particulière est de mise ainsi qu'une bonne observation de l'environnement, écrivait alors la FSVL. En cas de doute, il est recommandé aux pilotes peu expérimentés de renoncer à s'élancer. (ats)