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Le Magic Pass bat déjà un record

Le Magic Pass bat déjà un record

Les préventes du fameux sésame ont augmenté de 23% par rapport à l'année précédente. Ses prévisions sont revues à la hausse.
07.04.2026, 14:5407.04.2026, 14:54

La 10e édition du Magic Pass marque un record de préventes. Elles ont augmenté de 23% par rapport à l'année précédente, principalement en Suisse alémanique.

Entre le 10 mars et le 7 avril, Magic Pass a déjà vendu 330 000 pass, contre 277 000 à la même période l'année précédente, indique l'organisation dans un communiqué publié mardi. L'année passée avait aussi établi un record, avec une augmentation de 63% par rapport à 2024.

Magic Pass a une bonne raison de snober ces stations de ski suisses

La Suisse alémanique enregistre la plus haute augmentation des ventes, de 40%. Les bassins urbains principaux ont particulièrement participé à cette augmentation, notamment Aarau et Zurich. Les préventes ont aussi augmenté en Suisse romande, de 8%.

Un chiffre d'affaires de plus de 155 millions de francs

Face à ces chiffres, Magic Pass revoit les prévisions à la hausse. Initialement fixée à 330 000 ventes pour la saison, l'estimation est désormais comprise entre 390 000 et 400 000 pass. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de plus de 155 millions de francs.

L'entreprise explique cette augmentation par l'intégration de cinq trajets journaliers en transports publics en direction des stations en hiver. L'offre Magic Travel rend ainsi la montagne «plus accessible» pour les grandes agglomérations, selon Sébastien Travelletti, directeur de Magic Pass. Le palier tarifaire changera le 5 mai. (jzs/ats)

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