Le Magic Pass est toujours plus populaire. Mais certaines stations en sont exclues. Image: Keystone

Pourquoi Magic Pass snobe certaines stations de ski suisses

Le Magic Pass continue de séduire toujours plus de skieurs en Suisse. Mais derrière cette success-story, certaines stations restent à quai, parfois malgré plusieurs tentatives pour rejoindre le réseau.

Plus de «Suisse»

Lancé en 2017 avec une vingtaine de domaines, le Magic Pass regroupe aujourd’hui près d’une centaine de stations, en Suisse et à l’étranger. Avec plus de 300 000 abonnements vendus pour la saison 2025-2026, son succès ne se dément pas.

Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, toutes les stations candidates ne sont pas les bienvenues. Certaines, comme Saas Grund ou Grächen en Valais, ont vu leur demande refusée à plusieurs reprises, écrit la RTS. Saas Grund, par exemple, en est à quatre refus successifs. Une situation difficile à accepter pour cette station de taille moyenne, coincée entre les grands domaines et les membres du Magic Pass.

Une logique économique assumée par Magic Pass

Interrogé par le média public, le directeur du Magic Pass, Sébastien Travelletti, assume ces choix. Selon lui, l’adhésion d’une station repose sur un calcul précis: le nombre de nouveaux clients potentiels qu’elle peut apporter face au coût pour la coopérative, notamment le partage des revenus entre les stations partenaires.

En clair, si une station risque surtout de détourner des skieurs déjà abonnés – sans en attirer de nouveaux – elle a peu de chances d’être acceptée. Sébastien Travelletti, s'il se dit concerné par les stations menacées dans leurs activités, résume:

«L'objectif du Magic Pass reste économique, il n'est pas social»

Et explique ainsi sa position: «Il y a dix ans, presque toutes les stations étaient proches d'un dépôt de bilan. On a sauvé certaines d'entre elles, mais la coopérative ne pourra pas sauver tout le monde... Je ne crois pas que ce soit le rôle du Magic Pass de faire perdre à ses membres des revenus pour sauver certaines destinations. On n'a pas le droit de leur faire prendre ce risque».

Des tensions locales en toile de fond

Dans le cas de Saas Grund, le refus alimente aussi les tensions avec sa voisine Saas-Fee, déjà membre du Magic Pass. Certaines voix accusent cette dernière d’avoir bloqué son entrée pour des raisons de concurrence, ce que la coopérative réfute.

Mais la marge de manœuvre reste faible pour les stations recalées. Dans les régions déjà bien couvertes par le Magic Pass, les chances d’intégration sont jugées «très faibles», sauf à pouvoir attirer une nouvelle clientèle significative. Même les grands domaines, comme les 4 Vallées ou les Portes du Soleil, ne sont pas assurés d’être acceptés s’ils devaient changer d’avis.

En quelques années, le Magic Pass a profondément transformé le paysage des sports d’hiver en Suisse, créant une forme de système à deux vitesses: d’un côté, les stations membres du réseau, de l’autre, les grandes destinations ou les stations indépendantes. Pour ces dernières, la survie passe désormais par d’autres stratégies: positionnement, qualité des pistes ou rapport qualité-prix. Malgré tout, certaines stations veulent croire qu’un avenir est possible hors du Magic Pass. Mais dans un marché en pleine mutation, la pression reste forte. (hun)