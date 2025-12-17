La 3G vit ses derniers instants chez Swisscom Image: shutterstock

Swisscom abandonne définitivement la 3G et voici ce que cela implique

Swisscom va définitivement éteindre son réseau 3G d’ici la fin de l’année, une technologie jugée obsolète face à la 4G et la 5G. On fait le point.

L'opérateur Swisscom va, comme précédemment annoncé, tirer la prise à la technologie 3G pour la téléphonie mobile d'ici la fin de l'année. Cette technologie, développée il y a plus de 20 ans, est devenue totalement obsolète.

Quelles conséquences pour les clientes et clients?

Quelque 180 000 clients privés et entreprises utilisent encore la 3G, depuis remplacée par la 4G et la 5G qui permettent de transmettre des volumes de données bien plus importants, a précisé mercredi à AWP un porte-parole de Swisscom.

Afin de laisser le temps nécessaire à sa clientèle, tant privée que professionnelle, de s’adapter, Swisscom a annoncé dès mars 2022 la fin programmée de la 3G. Les clientes et clients disposent jusqu’à la fin de l’année 2025 pour remplacer leurs appareils concernés. Dès 2026, les équipements exclusivement compatibles 3G ne fonctionneront plus. Pour continuer à utiliser les services mobiles de Swisscom, il sera indispensable de disposer d’un terminal compatible 4G ou 5G.

Comment faire pour savoir si mon appareil est compatible?

Un simple SMS gratuit avec le mot «3G» au 444 permet aux clientes et clients de vérifier la technologie supportée par leur portable. Le Cockpit Swisscom indique lui aussi si un appareil est concerné par le retrait progressif de la 3G.

Important: l’arrêt s’applique également aux appareils compatibles 4G qui ne prennent pas en charge la téléphonie VoLTE ou les appels d’urgence en 4G. Une fois la désactivation effectuée, ceux-ci ne pourront plus établir de connexion téléphonique.



Swisscom anticipe une longue phase de coexistence entre la 4G et la 5G et n’a, à ce stade, fixé aucune date pour un arrêt de la 4G. En cas de retrait programmé, les clientes et clients seraient informés au minimum trois ans à l’avance.​

Et les autres opérateurs?

Le concurrent Sunrise avait déjà déconnecté son réseau 3G fin août. Salt a pour sa part confirmé encore maintenir la 3G d'ici au moins fin 2026, a indiqué une porte-parole du numéro trois helvétique du secteur. (jah/ avec ats)