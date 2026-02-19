Un père a vécu une sacrée mésaventure à la gare de Renens (VD). Image: KEYSTONE

Ce papa «bouleversé» est furieux contres les CFF

Remonté à bord chercher des affaires, un père a vu le train partir alors que ses enfants en bas âge étaient à quai, en gare de Renens (VD). Il fustige l'ex-régie fédérale.

«Si la suite avait mal tourné, on ne parlerait pas d’un incident, mais d’un drame», lâche ce père à 24 heures en racontant sa récente mésaventure à Renens (VD).

L'homme était alors descendu d'un train avec ses deux enfants de 2 et 5 ans lorsqu'il a réalisé avoir oublié des skis à bord. Il s'est alors dépêché de remonter pour les récupérer.

Juste avant, il aurait alerté à deux reprises les contrôleurs à la porte de ce bref aller-retour dans la rame, spécifiant que ses deux petits restaient momentanément à quai. Mais une fois à bord, le train a a démarré, laissant les enfants esseulés.

Ambiance tendue à bord

S'en est suivi un vif échange avec le personnel du train. Le passager raconte à 24 Heures toute sa panique et dit avoir tout fait pour arrêter le convoi, jusqu'à tenter de «tirer le frein d'urgence et de casser une vitre». Arrivé à Lausanne, il a averti la police de l'incident.

Entre-temps, l'équipage a prévenu la gare de Renens. A son retour, le père a retrouvé ses enfants sains et saufs, gardés par deux passagères.

Mais le père ne décolère pas pour autant et fustige l'inaction du personnel ferroviaire, qui ne l'aurait pas écouté.

Les CFF réagissent

Contactés par 24 heures, les CFF confirment l'incident et évoquent un malentendu. Ils assurent comprendre que leur «client ait été bouleversé» mais affirment que leurs collaborateurs ont réagi de manière adéquate avec les «mesures appropriées».

Et d'ajouter:

«Il n’est pas apparu que les contrôleurs aient été informés d’une demande de retenir le train» Les CFF à 24 heures

Auprès du quotidien vaudois, la compagnie ferroviaire souligne également que le père s'est montré «très menaçant» envers son personnel à bord du train, tentant notamment d’ouvrir les portes avec ses skis. (jzs)