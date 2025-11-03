Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé à l'âge de 38 ans

Le comédien genevois, danseur et humoriste engagé, a marqué la scène culturelle et politique locale.

Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé vendredi à l'âge de 38 ans. Cet humoriste et excellent danseur, il avait été champion du monde de salsa en 2008-2010, avait aussi siégé chez les Verts à plusieurs reprises au Conseil municipal de la Ville de Genève.

L'annonce du décès, révélé ce week-end par la Tribune de Genève, est parue lundi dans la presse. Antoine Maulini, fils du comédien Pierre Maulini, avait notamment joué et dansé dans la Revue genevoise.

Antoine Maulini. Image: screenshot lémanbleu

Né au Brésil, il est arrivé en Suisse à 1 an et demi. Il a souvent évoqué ses blessures intérieures dans les médias ainsi que lors de ses spectacles. Il avait créé son premier one man show Le Mytho, en 2017, et un second #Karma en 2021.

Il était très impliqué sur la scène culturelle genevoise. Au niveau politique, cet écologiste a siégé au Conseil municipal de la Ville de Genève de 2013 et 2014, de 2018 à 2020 et finalement de 2022 à 2025. (jah/ats)