Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé à l'âge de 38 ans

Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé à 38 ans

Le comédien genevois, danseur et humoriste engagé, a marqué la scène culturelle et politique locale.
03.11.2025, 10:2803.11.2025, 10:29

Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé vendredi à l'âge de 38 ans. Cet humoriste et excellent danseur, il avait été champion du monde de salsa en 2008-2010, avait aussi siégé chez les Verts à plusieurs reprises au Conseil municipal de la Ville de Genève.

L'annonce du décès, révélé ce week-end par la Tribune de Genève, est parue lundi dans la presse. Antoine Maulini, fils du comédien Pierre Maulini, avait notamment joué et dansé dans la Revue genevoise.

Antoine Maulini.Image: screenshot lémanbleu

Né au Brésil, il est arrivé en Suisse à 1 an et demi. Il a souvent évoqué ses blessures intérieures dans les médias ainsi que lors de ses spectacles. Il avait créé son premier one man show Le Mytho, en 2017, et un second #Karma en 2021.

Il était très impliqué sur la scène culturelle genevoise. Au niveau politique, cet écologiste a siégé au Conseil municipal de la Ville de Genève de 2013 et 2014, de 2018 à 2020 et finalement de 2022 à 2025. (jah/ats)

