Le corps d'une Suissesse de 26 ans découvert dans un appartement
Les services de secours de Saint-Gall ont retrouvé vendredi matin le corps sans vie d'une Suissesse de 26 ans dans un appartement.
Après avoir reçu un appel d'urgence, les services de secours de Saint-Gall ont découvert vendredi matin le corps sans vie d'une femme suisse dans un appartement.
L'appel d'urgence aux services de secours a été reçu à 6h30, annonce samedi la police cantonale de Saint-Gall.
Elle a arrêté un Érythréen de 28 ans résidant dans le canton de Saint-Gall, qui était présent dans l'appartement au moment où le corps a été découvert.
Sous la direction du Ministère public, la police cantonale a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les causes du décès. (dal/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse