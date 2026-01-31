en partie ensoleillé
Saint-Gall: Le corps d'une Suissesse de 26 ans découvert

Le corps d'une Suissesse de 26 ans découvert dans un appartement

Les services de secours de Saint-Gall ont retrouvé vendredi matin le corps sans vie d'une Suissesse de 26 ans dans un appartement.
31.01.2026, 13:5131.01.2026, 14:01
Un policier de la police genevoise surveille la sortie des membres des Hells Angels et des Bandidos du palais de justice lors d&#039;une suspension d&#039;audience au premier jour du proces devant le ...
Les circonstances du décès de cette Suissesse de 26 ans font actuellement l'objet d'une enquête.Keystone

Après avoir reçu un appel d'urgence, les services de secours de Saint-Gall ont découvert vendredi matin le corps sans vie d'une femme suisse dans un appartement.

L'appel d'urgence aux services de secours a été reçu à 6h30, annonce samedi la police cantonale de Saint-Gall.

Elle a arrêté un Érythréen de 28 ans résidant dans le canton de Saint-Gall, qui était présent dans l'appartement au moment où le corps a été découvert.

Sous la direction du Ministère public, la police cantonale a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les causes du décès. (dal/ats)

