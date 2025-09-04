pluie modérée15°
Un motocycliste de 17 ans perd la vie dans une collision

Un motard de 17 ans perd la vie à Genève

Un motocycliste de 17 ans est mort dans une collision à Meyrin-Satigny. Un second motard, grièvement blessé, lutte pour sa vie.
04.09.2025, 12:1604.09.2025, 12:16
Des gendarmes de la police genevoise mettent en place un dispositif de controle des macarons Stick&#039;Air pour les vehicules entrant dans la zone ou le trafic motorise est limite aux seuls vehicules ...
(image d'illustration).Image: KEYSTONE

Un motocycliste de 17 ans a perdu la vie mercredi soir suite à une collision avec un autre motocycliste de 20 ans dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny. Malgré l'intervention des secours, il est décédé sur les lieux.

Le jeune homme circulait au guidon de son engin sur la route de Vernier en direction de la zone industrielle Meyrin-Satigny (Zymesa). A la hauteur de l'intersection avec la route du Nant-d'Avril, le motocycliste a bifurqué à gauche pour s'engager sur la voie qui mène à Vernier. A ce moment, il est entré en collision avec un autre motard qui descendait lui la route du Nant-d'Avril, a indiqué la police de Genève jeudi.

Suite au heurt, les deux jeunes ont été éjectés de leur véhicule avant de chuter lourdement au sol. Le conducteur de 17 ans est décédé sur place. La seconde victime a été conduite au service des urgences de l'hôpital. Son pronostic vital est engagé.

Il s'agit du cinquième décès sur les routes genevoises en 2025. (jah/ats)

