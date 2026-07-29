Le jeudi annonce une soirée aux influences variées. Pionnier de l’électro française, Bob Sinclar fera notamment vibrer avec ses tubes planétaires. Image: Florian Aeby/Estival/Facebook

Estavayer-le-Lac (FR): l'édition 2026 de l'Estivale Open Air lancée

L’Estivale Open Air a ouvert ce mercredi sa 34e édition qui se déroulera jusqu'à samedi sur la place Nova Friburgo, à Estavayer-le-Lac (FR).

Plus de «Suisse»

Le festival propose un menu mêlant des grandes têtes d’affiche, des artistes confirmés et des talents émergents.

Sans oublier de nombreux représentants de la scène helvétique, qui composent près du tiers de l'affiche. La soirée du mercredi se tient à guichets fermés, une première dans l'histoire de la manifestation staviacoise. Avec Gims en tête d’affiche, sur la grande scène, qui opère pour l'occasion son grand retour à l’Estivale.

Le jeudi annonce une soirée aux influences variées. Pionnier de l’électro française, Bob Sinclar fera notamment vibrer avec ses tubes planétaires. Le vendredi sera placé sous le signe des chansons à texte et «des mélodies qui restent dans la tête». Le public retrouvera Christophe Maé, qui viendra partager son dernier album.

La dernière soirée, samedi, jour de fête nationale, fera la part belle au rap et promet une «clôture explosive». Trois artistes incontournables se succéderont: Fianso, figure marquante du rap français, le duo Djadja & Dinaz, avec son style «sincère et générationnel», et Tayc, avec son savant mélange de R’n’B et jazz. (sda/ats)