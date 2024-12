Aurons-nous un Noël blanc cette année? Image: keystone

Noël sera-t-il blanc cette année? Un météorologue explique

Noël approche, et avec lui la question suivante: allons-nous fêter le réveillon de Noël sous la neige cette année?

Olivier Meier Suivez-moi

Il ne reste plus que deux semaines avant Noël. Et une question devient de plus en plus pressante pour les météorologues:

Pourrons-nous fêter un Noël blanc en 2024?

Comme toujours à cette période de l'année, de nombreuses rumeurs et suppositions circulent déjà dans les médias et sur Internet.

Tendance plutôt vers un Noël blanc

Mais il est encore trop tôt pour faire des prévisions fiables pour Noël, comme l'explique Michael Eichmann de MeteoNews à watson. Il précise toutefois:

«Les prévisions d'ensemble de certains modèles météorologiques globaux permettent de dégager les premières tendances» Michael Eichmann, de MeteoNews

Et elles ne semblent pas très optimistes.

Notre expert précise toutefois qu'il est trop tôt pour exclure toute chute de neige à Noël: «Il semble tout à fait possible que nous puissions nous retrouver dans une situation de dépression, surtout quelques jours avant les fêtes de fin d'année.»

Ce qui ferait baisser les températures et augmenterait les chances de voir de la neige la veille de Noël:

«Mais les fêtes de fin d'année seraient déjà suivies d'une nouvelle hausse des températures» Michael Eichmann

«Glace fine»

De nombreuses questions restent en suspens concernant la météo avant et pendant les fêtes. Ainsi, Michael Eichmann préfère se montrer prudent et rappeler qu'il ne s'agit que de premières tendances:

«Avec de telles prévisions, nous évoluons littéralement sur un terrain glissant»

Conclusion: l'espoir d'un Noël blanc n'est pas encore totalement perdu, même si la tendance est plutôt négative pour le moment.

Traduit et adapté par Chiara Lecca