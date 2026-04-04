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Avalanche mortelle à Isenfluh: un freerider perd la vie

Avalanche mortelle à Isenfluh: un freerider perd la vie

Un homme de 35 ans a été tué vendredi après avoir été emporté par une avalanche sur les pentes du Schwarzbirg, à Isenfluh.
04.04.2026, 14:0004.04.2026, 14:00
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Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas pu être réanimée.Keystone

Une avalanche s’est déclenchée vendredi matin sur les flancs du Schwarzbirg à Isenfluh BE (Lauterbrunnen), emportant un homme qui a été retrouvé sans vie. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès de la victime.

Vendredi vers 10h20, la police cantonale bernoise a été alertée qu’une avalanche avait emporté une personne à l’endroit appelé «Ufen Hubeln». Deux freeriders descendaient la pente lorsque l’un d’eux a été surpris par une plaque de neige subitement détachée.

Des témoins présents ont localisé l’homme enseveli et ont immédiatement procédé à un sauvetage improvisé. Malgré leurs efforts, les forces d’intervention n’ont pu que constater le décès.

La victime, un Suisse de 35 ans

La victime est un Suisse de 35 ans, domicilié dans le canton de Berne. Les opérations de secours ont mobilisé les spécialistes du secours alpin suisse ainsi que deux hélicoptères d’Air-Glaciers.

La police cantonale bernoise mène l’enquête sous la direction du ministère public compétent afin de clarifier les circonstances exactes de l’accident. (dal/ats)

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