assez dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Fribourg

Le slowUp du Lac de Morat célèbre ses 25 ans

Le slowUp du Lac de Morat célèbre ses 25 ans

La 25e édition du slowUp du Lac de Morat réunira les amateurs de mobilité douce le 26 avril dans le canton de Fribourg.
04.04.2026, 10:4904.04.2026, 10:49
En plus du SlowUp, il y aura un marathon lors de la journ
Événement phare en Suisse, il marquera une saison anniversaire avec de nombreuses animations et la présence de figures politiques et historiques.Keystone

Les adeptes de mobilité douce ont rendez-vous le 26 avril dans le canton de Fribourg pour la 25e édition du slowUp du Lac de Morat. Organisé pour la première fois le 2 septembre 2000, l'événement avait été lancé comme un projet pilote de l'Expo.02.

Des «pionniers de la première heure» ainsi que des responsables politiques seront présents lors de cet événement, écrit slowUp Suisse dans un communiqué. Président du Conseil national, l'UDC fribourgeois Pierre-André Page sera présent et participera à l'ouverture de la manifestation.

Une légende de la Nati raconte sa vie sous les bombes

Une fresque murale va également être réalisé à Morat par l'artiste fribourgeois Serge Lowrider. Une oeuvre à laquelle pourront également participer des enfants, écrivent les organisateurs.

Saison anniversaire

Outre le slowUp du Lac de Morat, celui de Schaffhouse-Hegau, de la Vallée de Joux (VD), et Moutain Albula fêteront leurs 20 ans. Enfin, le slowUp Seetal, entre les cantons de Lucerne et d'Argovie, organisé tous les deux ans, s'apprête lui à vivre sa dixième édition.

La finale de National League ne sera pas celle que vous croyez

Au niveau du programme, 20 slowUp sont agendés, dont cinq en Suisse romande. Outre celui du Lac de Morat, ils auront lieu en Valais (7 juin), dans le Jura (14 juin), à la Vallée de Joux (5 juillet) et dans la Broye (26 juillet). Le coup d'envoi de l'édition 2026 sera donné au Tessin le 19 avril. Les éditions du 7 juillet et du 30 août auront quant à elles lieu en Alsace en France.

SlowUp compte parmi les plus grandes manifestations sportives grand public de Suisse. La population est ainsi invitée se «déplacer à la seule force du muscle sur des parcours sans véhicule à moteur, bien sécurisés, à travers des villages animés et en fête», écrivent les organisateurs. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
de Margaux Habert
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
5
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
de Reto Heimann
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
4
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
de Alessia Barbezat
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
2
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
Thèmes
L'escalator le plus long du monde est Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Drame de Crans-Montana: plainte après des fuites de données sensibles
L’Organisation cantonale valaisanne de secours a déposé plainte après la diffusion non autorisée de documents liés au drame de Crans-Montana.
L'Organisation cantonale valaisanne de secours (OCVS) a porté plainte contre inconnu en marge de la procédure liée au drame de Crans-Montana (VS). En cause, des documents internes qui ont été relayés de manière non autorisée.
L’article